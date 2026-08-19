‘젤렌스키 대항마’ 떠오른 페도로우···“전쟁 중에도 선거해야” 반기

러시아와의 전쟁으로 선거가 중단된 우크라이나에서 최근 해임된 미하일로 페도로우 전 국방장관이 전시에도 대통령 선거를 치러야 한다고 공개적으로 주장했다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 직접 거론하진 않았지만, 부패와 인사 문제 등을 비판하면서 사실상 젤렌스키 정부를 정면으로 겨냥한 정치적 도전에 나섰다는 평가가 나온다.

페도로우 전 장관은 18일(현지시간) 공개한 연설 영상에서 “민주주의가 러시아에 인질로 잡혀서는 안 된다”며 “장기전 상황에서도 우크라이나가 완전한 민주적 절차를 재개할 수 있도록 합법적이고 안전하며 현실적인 방안을 찾아야 한다”고 밝혔다.

젤렌스키 정부의 인사와 국정 운영을 겨냥한 발언도 이어졌다. 페도로우 전 장관은 “사람들은 특정 결정이 왜 내려지는지, 왜 어떤 개혁은 진행되고 어떤 개혁은 막히는지 이해하지 못하는 상태로 영원히 살아갈 수는 없다”며 “임명의 주요 기준이 전문성이나 성과, 국가를 변화시킬 능력이 아니라 체제에 대한 개인적인 충성심이라는 인식이 사회에 자리 잡는 것은 매우 위험하다”고 말했다.

이어 “우크라이나는 구조적인 통치 위기에 놓여 있다”며 “기존 시스템은 너무 자주 자기들만의 규칙에 따라 움직이고, 스스로를 보호하려 하고, 변화를 두려워한다”고 비판했다.

우크라이나에서는 2022년 러시아의 전면 침공 이후 계엄령이 선포되면서 선거가 중단됐다. 젤렌스키 대통령의 당초 임기는 2024년 만료됐지만, 계엄령에 따라 선거를 실시할 수 없는 탓에 현재까지 대통령직을 유지하고 있다.

다만 전시 선거를 실제로 실시하는 데는 상당한 현실적 제약이 있다. 현재 수백만명의 우크라이나인이 해외로 피란하거나 국내에서 삶의 터전을 옮겼고, 100만명 이상이 군 복무 중이다. 러시아가 점령한 지역도 있어 모든 유권자가 안전하게 투표할 수 있는 환경을 마련하기가 쉽지 않다. 우크라이나 정치 분석가 아르템 브론주코프는 “선거가 필요하지만 전쟁의 격렬한 국면이 끝난 뒤 실시해야 한다는 의견이 우세하다”며 “전면전 상황에서 국민의 안전을 어떻게 보장해야 할지 명확한 기준이 없다”고 짚었다.

페도로우 전 장관은 2019년부터 디지털 장관을 지내며 우크라이나의 디지털 전환과 전쟁 중 드론 활용 확대를 주도했다. 지난 1월 국방장관에 임명돼 우크라이나의 드론전을 이끌었지만 6개월 만인 지난달 전격 해임됐다. 그의 해임 이후 수도 키이우에서는 복직을 요구하는 시위가 이어지고 있다. 지난 16일 열린 집회에는 약 2000명이 참가했다.

그는 최근 여론조사에서도 존재감을 드러내고 있다. 우크라이나 사회연구센터(Socis)가 지난달 28일부터 이달 2일까지 2000명을 대상으로 실시한 조사에서 페도로우 전 장관은 정치인 신뢰도 2위를 기록했다. 1위는 젤렌스키 대통령의 정치적 경쟁자로 꼽히는 발레리 잘루즈니 주영국 대사가 차지했고, 젤렌스키 대통령은 6위에 그쳤다.

차기 대통령 선거를 가정한 지지도 조사에서는 13.1%의 지지를 얻어 젤렌스키 대통령(22.3%), 잘루즈니 대사(21.4%)에 이어 3위를 기록한 것으로 나타났다.