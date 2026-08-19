“한국 측 ‘대만관’ 대신 기관명 일방 변경” 대만서 발칵···광주비엔날레 ‘정치적 검열’ 논란

국립대만미술관 파빌리온 명칭 두고 논란 대만 측 “계약·준비 모두 ‘대만관’ 명칭” 참여 작가 등 “정치적 검열” 현지 언론 보도 비엔날레 측 “명칭 표기 관한 행정 절차상 이견”

다음 달 개막하는 제16회 광주비엔날레에 참여하는 ‘대만관(Taiwan Pavilion)’의 명칭이 임의로 바뀌었다는 주장이 제기되면서 ‘정치적 검열’ 논란이 불거졌다.

광주비엔날레는 “참여하는 모든 파빌리온의 자유로운 창작활동과 독립적인 전시 운영을 존중하며, 전시의 기획과 내용에 어떠한 개입이나 검열도 하지 않고 있다”고 19일 입장문을 통해 밝혔다.

해당 논란은 국립대만미술관이 운영하는 파빌리온의 명칭이 ‘대만’ 대신 기관의 영문 약칭인 ‘NTMoFA’로 표기되면서 불거졌다. 대만 연합보 등 현지 언론은 대만 문화부 발표를 인용해 광주비엔날레 측이 ‘대만관’을 ‘NTMoFA’로 일방적으로 변경했다고 보도했다. 대만 측은 전시 제안과 계약, 준비 과정이 모두 ‘대만관’이라는 명칭으로 진행됐지만 주최 측이 지난 6월부터 기관명을 사용하기 시작했다고 주장했다. 참여 기획자와 작가들도 공동성명을 통해 이를 정치적 검열이라고 비판했으며, 소셜미디어에서도 이 같은 주장이 확산했다.

국내 예술인 단체에서도 비판이 나왔다. ‘검열에 반대하는 예술인 연대’는 “광주비엔날레는 1995년 처음 개최된 이래 5·18 광주민중항쟁의 역사와 그 교훈인 민주주의, 인권, 자유와 저항의 가치를 널리 표방해 왔다”며 “그런데 지금 광주비엔날레에서는 국가 정체성에 대한 예술가의 자기 명명을 무시하고 민주적 토론과 협의의 과정을 배제하는 반민주주의적 상황이 벌어지고 있다”고 비판했다.

광주비엔날레 측은 “행정적 절차상 이견”이라고 반박했다. 재단은 국립대만미술관이 기관 명의로 참여 절차를 밟아 지난 1월12일 기관 자격으로 전시 계약을 체결했기 때문에 국가명이 아닌 기관명을 표기했다고 밝혔다. 국가관으로 참여하려면 해당 국가의 대사관이나 문화부가 발급한 국가관 참여 승인 공문을 제출해야 한다는 것이다.

올해 광주비엔날레 파빌리온에는 16개 국가관과 11개 기관이 참여하며, 이 중 한 기관이 2개의 파빌리온으로 참여해 총 28개 파빌리온을 준비하고 있다. 재단은 공식 포스터와 홍보물에도 참여 유형에 따라 국가관은 국가명, 기관관은 기관명을 표기했다고 덧붙였다.

광주비엔날레는 “이번 사안은 전시 내용이나 표현의 자유에 관한 문제가 아니라 참여 유형과 명칭 표기에 관한 행정적 절차상 이견에서 비롯된 것”이라며 “사실관계에 기반해 참여 기관과 원만하고 협력적인 방향으로 논의해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

제16회 광주비엔날레는 ‘너는 네 삶을 바꿔야 한다(You Must Change Your Life)’라는 주제로 다음 달 5일부터 11월15일까지 열린다. 싱가포르 작가 호추니엔이 예술감독을 맡았으며, 22개국 43인(팀)이 300여점의 작품을 선보인다.