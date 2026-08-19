삼성전자 6조 반도체 공장, 다음달 착공···충남 ‘3대 메가 프로젝트’ 첫 삽

삼성전자 온양캠퍼스 증설안 도시계획위 심의·의결

대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 첫 사업이 ‘인공지능(AI) 수도’를 표방하는 충남에서 첫 삽을 뜬다.

충남도는 19일 ‘2026년 제8회 충청남도 도시계획위원회’를 열고 아산시 배방읍 북수리 일원 삼성전자 온양캠퍼스 증설을 위한 개발행위 규모초과 안건을 심의·의결했다고 19일 밝혔다.

삼성전자는 온양캠퍼스 내 38만9825㎡ 부지에 6조원을 투입해 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 AI 반도체 생산 확대를 위한 신규 공장을 건설할 계획이다.

도는 아산시와 삼성전자와 협력해 관계기관 협의와 관련 자료 사전 검토 등을 진행하고 아산시가 제출한 개발행위 규모초과안에 대한 도시계획위원회 심의를 당초 계획보다 1개월 이상 앞당겼다.

이번 심의·의결은 지난달 출범한 ‘충남 첨단전략산업 대도약 태스크포스(TF)’를 중심으로 가동한 신속 행정 지원 체계의 첫 성과다.

도시계획위원회 심의가 마무리되면서 삼성전자는 다음달 반도체 신규 공장 건설에 본격 착수할 예정이다. 이 사업은 지난 6월 발표된 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’에 포함된 사업 가운데 가장 먼저 착공에 들어가는 사업이다.

앞서 정부는 지난 6월 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 발표했다. 이후 지난달 2일 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스에서 이재명 대통령과 박수현 충남도지사, 이재용 삼성전자 회장 등이 참석한 가운데 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 충남도는 삼성디스플레이, SK하이닉스 등과 투자협약을 체결했다.

협약에 따라 삼성그룹과 SK하이닉스 등은 충청권의 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 등 미래 첨단산업 핵심 분야에 총 392조원을 투자하기로 했다. 이 가운데 충남 지역 투자 규모는 202조원이다.

충남도는 대규모 투자의 조기 실현을 위해 TF를 구성하고 ‘충남 첨단산업 투자 종합지원계획’을 마련하는 등 신속 행정 지원 체계를 가동하고 있다.

도는 대규모 투자와 연계한 미래산업 거점 육성, 신속한 행정을 통한 투자계획 이행 지원, ‘3력(전력·수력·인력) 혁신’을 통한 선제적 투자 여건 조성을 목표로 5대 분야 30개 과제를 추진하고 있다.