‘캡술형 세제’ 세탁비용, 제품 따라 최대 6배 차이

시중에서 판매하는 캡술형 세탁세제 제품들간에 오염 종류에 따른 세척 성능 차이가 큰 것으로 나타났다. 1회 세탁에 드는 비용은 최대 6배 차이가 났다.

한국소비자원은 캡슐형 세탁세제 8개 제품의 품질, 가격, 안전성 등을 시험·평가해 이 같은 결과를 19일 발표했다. 평가 대상은 리큐 미니파워캡슐 프레시코튼, 비트 라벤더 클린 캡슐세제, 생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향, 스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어, 액츠 퍼펙트 딥클린 캡슐세제, 커클랜드 시그니춰 울트라 클린 팩세제, 테크 수퍼볼 캡슐세제 알파, 퍼실 디스크 프로(파우치) 등 8개 제품이다.

기름과 단백질 등 일상에서 묻기 쉬운 오염에 대한 세척 성능은 비트 제품이 상대적으로 우수했다. 혈액·잉크 오염에서는 리큐와 퍼실 제품이 우수했다. 인체에서 분비되는 피지 오염과 붉은 고추 색소에 대한 세척 성능에선 어떤 제품도 우수 등급을 받지 못했다.

캡슐이 세탁수에 녹는 속도는 물의 온도에 따라 차이가 컸다. 캡슐이 완전히 녹는 데 걸리는 평균 시간은 25도 상온수에서 5분이었지만, 겨울철 평균 수온인 8도에서는 11분으로 2배 이상 길어졌다. 상온수에서는 비트·액츠·테크·퍼실 제품의 용해 속도가 우수했으나, 냉수에서는 우수한 제품이 없었다.

제품별로 한 번 세탁하는 데 드는 비용 차이가 컸다. 1·2인 가구의 평균 세탁량인 4㎏을 세탁할 때 드는 비용은 최소 157원에서 최대 950원으로 6배 차이가 났다. 4인 가구 평균 세탁량인 7㎏에서는 최소 314원에서 최대 950원으로 3배 차이였다. 커클랜드 제품이 가장 저렴했고 스너글 제품이 가장 비쌌다.

모든 제품에서 세제 내 함유 금지 물질은 검출되지 않았다. 세제가 하수를 통해 배출됐을 때 미생물에 의해 분해되는 정도(생분해도) 역시 모든 제품이 기준에 적합했다.

다만 생활공작소 제품은 알레르기 반응 가능 물질인 벤질살리실레이트·리날로올·시트로넬롤을 표시 기준인 0.01% 이상 함유하고도 이를 표시하지 않았다. 생활공작소는 소비자원 권고에 따라 누락된 성분을 표시할 예정이다.