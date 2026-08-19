전남광주 ‘지역책임 교육 대전환’ 선언···대입 전형 방식 등 논의

반도체 산단 지역 인재 육성방안 마련

전남광주시와 교육청, 지역 대학이 지역에서 인재를 키우고 정착시키기 위한 ‘지역책임 교육 대전환’을 추진한다. 서·논술형 평가를 기반으로 하는 교육과정 자율운영과 전략산업 육성을 위해 정부에 대입 전형과 정원 규제 해소 등도 요청하기로 했다.

전남광주시는 19일 광주청사에서 ‘전남광주 지역책임 교육 대전환 공동선언’을 발표했다.

공동선언에는 민형배 시장, 김대중 교육감, 이근배 전남대 총장, 광주전남지역대학교총장협의회 회장인 이주희 동신대 총장, 광주전남전문대학총장협의회 회장인 이호균 목포과학대 총장이 참석했다.

이들은 “통합특별시 출범이라는 역사적 전환점 위에서 교육의 새로운 미래를 열어가고자 한다”면서 “학생이 자신이 자란 곳에서 배우고 성장하여 지역의 주역으로 설 수 있는 탄탄한 인재 양성 생태계를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

참석자들은 “서·논술형 평가와 절대 평가를 기반으로 하는 전남광주형 교육 과정을 자율 운영할 수 있는 특례를 교육부와 국가교육위원회에 요청하겠다”고 밝혔다.

호남권 반도체 산업단지 등에 필요한 인재를 지역에서 길러내겠다는 방침도 밝혔다. 대학의 지역인재전형 대상과 선발 비율을 단계적으로 확대하고 지역전략산업과 연계된 학과 정원을 늘리겠다는 것이다.

현재 시행하고 있는 지역인재전형을 반도체학과나 에너지관련 학과로 확대하고 선발 비율도 더 높여 지역 학생들에게 더 많은 기회가 돌아갈 수 있도록 추진할 방침이다.

이를 위해 정부에 관련 규제 해소도 요청하기로 했다. 참석자들은 “반도체를 비롯한 지역전략산업의 인력양성을 위해 대학 정원과 대입 전형에 관한 규제 해소를 교육부와 국가교육위원회, 한국대학교육협의회에 건의하겠다”고 밝혔다.

하지만 전남광주지역 대학들이 지역 학생들을 위한 별도 전형을 실시하고 입학 정원 등을 확대할 경우 다른 지역과의 형평성 문제가 불거질 수 있다.

이에 대해 참석자들은 “모든 과정에서 지역간, 학생간 형평성을 지키며 신중하고 단계적으로 추진하겠다”는 입장을 밝혔다.

전남광주시와 교육청, 대학은 가칭 ‘전남광주형 지역 책임전형 개발위원회’를 구성한다. 이를 통해 협력체계를 구체화하고 지역책임 대입 전형과 교육과정 특례, 전략산업 인재양성 등에 대한 논의를 지속적으로 이어갈 계획이다.