HD현대중공업, 페루 상륙지원함 ‘침보테함’ 진수…해외 현지 첫 공동 건조

후지모리 대통령 등 주요 인사 참석

국내 조선 업체가 참여한 페루 해군 상륙지원함 진수식이 열렸다. HD현대중공업의 해외 현지 첫 함정 공동 건조 사례다.

HD현대중공업은 최근 페루 시마조선소에서 페루 해군 신형 상륙지원함 1번함인 ‘침보테함’ 진수식을 진행했다고 19일 밝혔다. 진수식엔 게이코 후지모리 페루 대통령, 라파엘 벨라운데 국방장관 등 페루 정·재계 주요 인사가 참석했다.

침보테함은 HD현대중공업과 시마조선소가 공동 건조한 신형 상륙지원함 2척 가운데 1번함이다. HD현대중공업은 2024년 4월 페루 해군 호위함, 원해경비함, 상륙지원함 등 총 4척을 수주했다. 이후 상륙지원함 2척에 대해 동시 건조에 돌입했다. 2번함인 ‘탈라라함’은 이달 초 육상에서의 건조 공정을 마무리한 상태다.

페루 주요 항구도시 이름을 딴 침보테함과 탈라라함은 인력과 물자 수송, 군수지원, 재난·재해 대응 등 다양한 임무를 수행할 예정이다. 이번 사업은 HD현대중공업이 설계와 기술 지원을 제공했고, 시마조선소가 블록 생산과 조립, 의장, 시험 운전 등에 참여하는 방식으로 진행됐다.

후지모리 대통령은 “우리는 단순히 함정 한 척을 건조하는 것이 아니라 미래를 위한 역량을 구축하고 있다”며 “이번 프로젝트가 일자리 창출, 인적 자원 개발, 조선 산업 공급망 확대에도 이바지하고 있다”고 말했다.

주원호 HD현대중공업 사장은 “K함정의 경쟁력을 높여 수출 시장을 다변화해 나가겠다”고 말했다. HD현대중공업은 현재 페루 해군 1500t급 차세대 잠수함 기본설계도 맡고 있다.