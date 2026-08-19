‘탱크데이’ 논란에 “안간다”던 탈벅족, 결국 돌아갔다?···스타벅스 앱사용자 지난달 반등

이른바 ‘탱크데이’ 논란으로 감소했던 스타벅스 애플리케이션(앱) 사용자 수가 지난달 반등한 것으로 나타났다.

리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일이 주요 카페 브랜드의 모바일 앱 월간 활성 사용자 수(MAU)를 조사한 결과 지난달 스타벅스 앱 사용자 수는 714만4000명이었다. 이는 한달 전인 6월 641만3000명보다 11.4% 증가한 수치다.

스타벅스 앱 사용자 수는 5월 754만8000명에서 탱크데이 논란 이후인 6월에는 641만3000명으로 약 15.0% 감소했다. 하지만 지난달에는 714만4000명으로 11.4% 증가하며 반등했다.

다만 7월 사용자 수는 논란 전인 5월과 비교하면 5.4% 낮은 수준으로 전년 동월(766만4000명)과 비교해도 6.8% 감소했다.

지난달 모바일앱 사용자 수가 두 번째로 많았던 카페 브랜드는 메가MGC커피로 300만명을 기록했다. 전년 동월 대비 7% 증가한 수치로 역대 최대치를 기록했다.

이어 컴포즈커피(142만명), 투썸플레이스(140만명), 빽다방(84만명), 이디야커피(59만명) 순이었다.

지난달 신용카드와 체크카드 결제 추정 금액이 가장 많은 카페 브랜드는 스타벅스였다. 2위는 메가MGC커피로 투썸플레이스, 컴포즈커피, 이디야커피, 빽다방, 텐퍼센트커피, 매머드커피·익스프레스, 더벤티, 하삼동커피가 뒤를 이었다.

주목할 점은 메가MGC커피의 놀라운 성장세다. 결제 추정금액 1위인 스타벅스와 2위 메가MGC커피의 격차가 크게 좁혀졌기 때문이다. 지난달 메가MGC커피의 결제 추정금액은 스타벅스의 94.9% 수준으로 전년 동월 69.5%보다 25.4%포인트 높아졌다. 상대적으로 낮은 가격을 앞세우며 소비자의 일상을 파고 든 메가MGC커피가 스타벅스를 턱밑까지 추격한 셈이다.

프랜차이즈 커피업계 관계자는 “20~30대 젊은층에게 저가브랜드 커피가 인기를 끌고 있다”며 “스타벅스를 따라잡기 위한 매장 확대는 물론 신메뉴 출시 등까지 커피브랜드 경쟁이 한층 치열해질 것으로 보인다”고 말했다.

이번 조사는 한국인 안드로이드·iOS 스마트폰 이용자를 대상으로 한 표본 조사다. 결제 추정 금액은 한국인의 신용카드와 체크카드 결제 내역을 표본 조사해 추정한 것으로 계좌이체와 현금 거래, 파트너사를 통한 결제 금액은 포함되지 않는다. 이에 따라 개별 기업의 실제 매출액과는 차이가 있을 수 있다.