지적장애 20대 성폭행, 임신·출산시킨 60대 중기 임원 구속 송치

우월적 지위를 이용해 20대 지적장애 여성 노동자를 여러차례 성폭행해 임신·출산까지 시킨 장애인 고용 사업장에 근무하는 60대 임원이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

19일 인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 장애인 준강간 혐의로 A씨(65)를 구속상태로 지난 18일 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 7월부터 20대 지적장애 여성인 B씨를 여러 차례 성폭행한 혐의를 받고 있다.

B씨 부모는 결혼하지 않은 채 임신한 딸로부터 성폭행 피해 상황을 전해 듣고 지난 3월 경찰에 신고했다. B씨는 신고 이후 아이까지 출산했다.

A씨는 인천 남동구에 있는 장애인 고용 사업장에 전무로 근무했다. 이곳에서 노동자로 일했던 B씨는 지적장애 2급으로 인지능력은 7살, 자기방어 수준은 4세 수준으로 파악됐다.

B씨의 아버지는 “A씨는 딸에 대해 지속적으로 성범죄를 저질렀고, 이를 숨기고자 협박도 했다”고 주장했다.

경찰 관계자는 “A씨는 B씨와 합의하에 관계를 맺었다”며 “관계는 인정하지만, 강제적으로 하지는 않았다며 혐의를 부인하고 있다”고 말했다.