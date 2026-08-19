창간 80주년 경향신문

시·군 주민 10명 중 6명 응급센터 ‘30분 밖’인데···전남광주, 의대설립도 불투명

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

시·군 주민 10명 중 6명 응급센터 ‘30분 밖’인데···전남광주, 의대설립도 불투명

입력 2026.08.19 15:41

구글 선호 매체로 추가

22개 시·군중 17곳 ‘의료취약지’

“면적 넓어 지리적 접근성 불리”

전남광주통합특별시 출범 첫날인 지난 7월 1일 광주청사 간판이 광주광역시청에서 전남광주통합특별시청으로 바뀌어 걸려있다. 연합뉴스

전남광주통합특별시 출범 첫날인 지난 7월 1일 광주청사 간판이 광주광역시청에서 전남광주통합특별시청으로 바뀌어 걸려있다. 연합뉴스

전남광주시의 전남권역 시·군 지역 주민 10명 중 6명은 30분 이내에 지역응급의료센터에 도착하기 어려운 것으로 나타났다. 응급의료 취약지도 17곳으로 전국에서 가장 많았다.

19일 국립중앙의료원의 ‘2025년 의료취약지 모니터링 연구’ 보고서를 보면 전남광주 22개 시·군 지역 주민의 59.8%는 지역응급의료센터에 30분 안에 도착할 수 없는 곳에 거주했다.

이는 전국에서 가장 높은 비율이며 전국 평균(12.3%)보다 5배 가량 많다.

지역응급의료센터는 지역 응급환자의 진료를 맡는 거점 의료기관이다. 지역응급의료센터로 지정되려면 24시간 응급환자를 진료할 전문의와 간호사, 관련 시설을 갖춰야 한다.

전남광주 전남권에는 목포중앙병원과 여천전남병원, 화순전남대병원 3곳뿐이다. 인구 10만명 당 0.17곳으로 대구와 함께 전국 최하위 수준이다.

정부의 접근성 기준은 지역응급의료센터 30분, 중증 환자를 치료하는 권역응급의료센터 60분이다. 뇌졸중·중증외상 등은 치료가 늦을수록 사망이나 후유장애 위험이 커 병원까지 이송시간이 중요하다.

두 센터의 서비스구역 밖에 사는 주민이 전체의 27% 이상이면 응급의료 취약지로 분류된다. 전남권역 응급의료 취약지는 나주와 담양·곡성·구례·고흥·보성·장흥·강진·해남·영암·무안·함평·영광·장성·완도·진도·신안 등 17곳에 이른다.

이 가운데 고흥·장흥·강진·영광·완도·진도 6개 군은 주민 전원이 지역응급의료센터의 30분 서비스구역 밖에 있었다.

실제 병원 도착까지는 시간이 더 오래 걸릴 수 있다. 조사에는 이동시간만 반영됐고 구급차 출동과 현장 처치, 병원을 찾는 시간은 빠졌다. 섬 지역에서는 선박이나 헬기로 환자를 이송해야 하는 경우도 있다.

반면 전남광주 광주권역 5개 자치구 주민은 모두 지역응급의료센터에 30분 안에 도착할 수 있었다. 접근 불가능 인구가 0%인 곳은 전국에서 광주권과 서울·대전뿐이다.

전남권역의 의료 접근성이 전국에서 가장 열악하지만 당장 해결책을 마련하기는 쉽지 않다.

의료인력과 병상을 확충하기 위한 방안으로 추진돼 온 전남권역 국립의대와 대학병원 설립은 목포대와 순천대가 통합안에 합의하지 못하면서 불투명한 상태다.

국립중앙의료원은 “전남권역은 광역자치단체 중 가장 넓은 면적에 3곳의 지역응급의료센터만 운영되고 있다”면서 “지리적 접근성 측면에서 현저히 불리한 구조”라고 지적했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글