서울시, 한강버스 예약제·주말 요금 인상 검토한다

서울시가 한강버스 이용객이 몰리는 출퇴근 시간대와 주말에 예약제를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 관광 목적의 이용객이 많은 주말과 공휴일에는 요금을 인상하는 방안도 거론된다.

서울시는 한강버스 이용객이 늘고 있는 상황을 반영해 예약제를 도입하고, 주말·공휴일 이용료 인상을 검토하고 있다고 19일 밝혔다.

지난해 9월 운항을 시작한 한강버스는 지난 13일 기준 누적 탑승객 50만명을 넘어섰다. 이용 실적을 분석한 결과 이용객 절반 이상이 주말에 집중된 것으로 나타났다.

이용객이 늘어나면서 선착장이 혼잡해지는 등 불편이 발생하자 서울시는 한강버스 예약제 검토에 들어갔다. 다만 구체적인 운영 방식은 확정되지 않았다.

모든 좌석을 예약제로 운영하는 방안부터 일부 좌석만 예약하는 방안, 인원수만 예약하고 좌석은 자유석으로 두는 방안 등이 다양하게 거론되고 있다. 서울시 관계자는 “아직 예약제를 확정하기는 어려운 단계”라며 “운영 방식은 논의 중에 있다”고 밝혔다.

서울시는 관광객이 몰리는 주말·공휴일에 요금을 인상하는 방안도 검토하고 있다. 평일에는 현행 3000원인 한강버스 이용료를 유지하되, 주말과 공휴일에는 이용료를 5000~1만원 수준으로 인상하자는 것이다.

서울시는 시민 공청회와 서울시의회 심의 등을 거쳐 이르면 내년 3월부터 주말 요금을 인상할 예정이다.