창간 80주년 경향신문

서울시, 한강버스 예약제·주말 요금 인상 검토한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울시, 한강버스 예약제·주말 요금 인상 검토한다

입력 2026.08.19 15:43

구글 선호 매체로 추가
1일 서울 여의도 선착장에서 서울 한강버스 운행이 재개되고 있다. 2026.03.01 문재원 기자

1일 서울 여의도 선착장에서 서울 한강버스 운행이 재개되고 있다. 2026.03.01 문재원 기자

서울시가 한강버스 이용객이 몰리는 출퇴근 시간대와 주말에 예약제를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 관광 목적의 이용객이 많은 주말과 공휴일에는 요금을 인상하는 방안도 거론된다.

서울시는 한강버스 이용객이 늘고 있는 상황을 반영해 예약제를 도입하고, 주말·공휴일 이용료 인상을 검토하고 있다고 19일 밝혔다.

지난해 9월 운항을 시작한 한강버스는 지난 13일 기준 누적 탑승객 50만명을 넘어섰다. 이용 실적을 분석한 결과 이용객 절반 이상이 주말에 집중된 것으로 나타났다.

이용객이 늘어나면서 선착장이 혼잡해지는 등 불편이 발생하자 서울시는 한강버스 예약제 검토에 들어갔다. 다만 구체적인 운영 방식은 확정되지 않았다.

모든 좌석을 예약제로 운영하는 방안부터 일부 좌석만 예약하는 방안, 인원수만 예약하고 좌석은 자유석으로 두는 방안 등이 다양하게 거론되고 있다. 서울시 관계자는 “아직 예약제를 확정하기는 어려운 단계”라며 “운영 방식은 논의 중에 있다”고 밝혔다.

서울시는 관광객이 몰리는 주말·공휴일에 요금을 인상하는 방안도 검토하고 있다. 평일에는 현행 3000원인 한강버스 이용료를 유지하되, 주말과 공휴일에는 이용료를 5000~1만원 수준으로 인상하자는 것이다.

서울시는 시민 공청회와 서울시의회 심의 등을 거쳐 이르면 내년 3월부터 주말 요금을 인상할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글