고용 불안·낮은 임금·높은 이직률···제주, 관광업 청년 노동자 위한 중장기 계획 수립한다

도·제주노동권익센터, 19일 연구 착수···실태조사 정책수요 파악 주민청구 전국 첫 제정 ‘관광산업 청년노동자 지원 조례’ 후속조치

제주도가 지역 관광업계에서 일하는 청년 노동자를 위한 첫 중장기 지원계획 마련에 나선다.

제주도와 제주노동권익센터는 19일 청년 노동자의 노동 환경 개선과 권익 증진 지원 방안을 모색하기 위한 ‘제주도 관광산업 청년 노동자 지원계획 수립 연구’ 착수보고회를 개최했다.

이번 연구는 주민 청구로 제정된 ‘제주특별자치도 관광산업 청년노동자 지원 조례’가 2025년 4월 시행된 데 따른 후속 조치다. 도 관계자는 “도민이 직접 청구해 만든 조례의 취지를 청년이 체감할 수 있는 정책으로 구체화하기 위한 첫 작업이라는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

제주는 1994년 전국 최초로 관광특구로 지정된 대표 관광지로, 관광산업이 지역경제의 중심축을 이루고 있다.

그러나 고용 불안과 낮은 임금, 높은 이직률, 경력 형성의 어려움 등 관광 구조상 한계로 인해 청년 인력의 타 지역 유출이 지속되는 실정이다.

이에 따라 이번 연구는 제주 관광산업의 구조와 청년 고용 특성을 종합적으로 분석한다. 특히 관광업에 종사하는 19~39세 청년 노동자를 대상으로 근로 실태, 노동권익 보호, 안전·보건, 사회안전망, 정책수요 등을 정밀 조사한다.

도 관계자는 “임금 및 근로조건, 고용 안정성, 노동시간 및 휴게, 안전보건, 사회보험 가입 현황 등을 면밀히 살펴 청년 노동자들이 현장에서 겪는 애로사항과 필요 정책을 구체적으로 파악할 계획”이라고 밝혔다.

도는 연구 결과를 토대로 관광산업 청년 노동자 권익 보호 기반 강화, 사회 안전망 구축, 안전한 노동환경 조성, 지속가능한 지원체계 구축, 민관 협력 거버넌스 구축 등 분야별 핵심과제를 마련한다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “현장에서 일하는 청년들의 권익을 지키는 일이 제주 관광산업의 지속가능성과 직결된다”며 “제주노동권익센터와 함께 청년들의 목소리를 면밀히 살펴, 주민이 청구해 만든 조례가 청년이 체감하는 정책으로 이어지도록 지원체계를 마련하겠다”고 말했다.