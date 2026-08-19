멸종위기종 관찰된 새만금 연결도로 공사장···환경단체 “보호대책부터 마련해야”

새만금 지역간 연결도로 공사 현장에서 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 황새와 저어새 등이 관찰됐는데도 별다른 보호조치 없이 공사가 이어졌다는 주장이 나왔다. 환경단체는 관계기관에 현장 확인을 요청했지만 적절한 대응이 없었다며 공사 중단과 서식지 보호대책 마련을 촉구했다.

전북지역 47개 시민사회단체 등으로 구성된 ‘새만금상시해수유통운동본부’는 19일 성명을 내고 “해창갯벌 주상천 하구 공사를 즉각 중단하고 실효성 있는 멸종위기종 보호대책을 마련하라”고 밝혔다.

운동본부에 따르면 지난 14일 새만금 지역간 연결도로 공사 현장에서 중장비가 가동되는 가운데 황새 7마리와 저어새 23개체가 관찰됐다. 단체는 공사 소음 등을 피해 새들이 주변을 오가는 모습이 확인됐다며 같은 날 새만금개발청과 전북지방환경청에 현장 상황을 알렸다고 밝혔다. 두 종은 모두 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이다.

운동본부는 두 기관 담당자가 현장에 나오지 않았다고 주장했다. 이어 18일 오전 별도 보호조치 없이 공사가 재개되자 현장을 찾은 시민들이 공사 관계자들에게 항의해 작업을 중단시켰다고 밝혔다.

환경영향평가가 주상천 하구의 생태적 가치를 충분히 반영했는지도 쟁점이다. 운동본부는 이 일대에서 국내 참수리 개체수의 23~42%가 관찰되는 등 주요 월동지 역할을 하고 있지만, 환경영향평가에는 참수리를 비롯한 법정보호종의 서식 실태가 충분히 반영되지 않았다고 주장했다.

운동본부는 특히 주상천 하구의 물길을 가로막거나 변경하는 방식의 공사가 갯벌 생태계와 조류의 먹이활동에 영향을 줄 수 있다고 우려했다. 환경영향평가를 다시 하고 민관 공동 현장조사를 실시해야 한다는 것이다.

대안 노선으로는 이미 조성된 ‘잼버리 매립지 도로’를 제시했다. 운동본부는 기존 도로를 활용하면 핵심 서식지 훼손을 줄이고 신규 도로 5.7㎞ 건설에 드는 비용도 절감할 수 있다고 설명했다.

새만금 지역간 연결도로는 새만금 내부 주요 권역을 잇는 총연장 20.37㎞, 왕복 6차로 도로로 2030년 완공을 목표로 추진되고 있다. 총사업비는 1조1330억원이다.

새만금개발청은 관계기관과 환경단체가 현장 상황과 향후 공사 방안 등을 논의할 예정이라고 밝혔다. 새만금개발청 관계자는 “새만금개발청과 전북지방환경청, 새만금상시해수유통운동본부 관계자들이 27~28일쯤 만나 대안 노선, 환경영향평가 등에 대해 논의하기로 했다”고 말했다.

운동본부 측은 “기관들이 책임을 떠넘기는 사이 생태계가 파괴되고 있다”며 현장에서 법정보호종 발견 시 즉각 대응할 수 있는 명확한 관리·보고 체계 구축을 거듭 요구했다.