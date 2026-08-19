이란 호르무즈 통제권 약화···선박 80%가 오만 측 항로 이용

미국 해군이 호르무즈 해협 순찰을 강화하면서 이란의 해협 통제권이 일정 부분 약화하고 있다는 분석이 나온다.

CNN방송은 18일(현지시간) 해운 데이터 업체 케이플러의 자료에 따르면 최근 2주간 호르무즈해협을 통과한 선박의 80% 이상이 이란 측이 아닌 오만 측 항로를 이용했다고 전했다.

CNN은 이란이 유엔이 승인한 오만 측 항로를 이용하려는 수십척의 선박을 공격한 바 있으나, 최근 대부분 선박들은 이런 위험에도 불구하고 이란 측 요구를 무시하고 미국 해군의 보호 약속하에 오만 측 항로를 이용하고 있다.

케이플러의 원유 분석 부서 책임자 호마윤 팔라크샤히는 “이란이 적어도 부분적으로는 해협 통제권을 상실했다는 관측이 갈수록 우세해지고 있다”고 말했다.

한 달 전 케이플러 데이터에 포착되는 오만 측 항로 이용 선박은 거의 없는 것과 다름없었다. 그러나 최근에는 이란 측 항로를 선박들이 이용하지 않으면서 이란이 통행료를 부과하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE) 등 페르시아만 산유국들은 초대형원유운반선(VLCC)을 ‘셔틀선’으로 활용해 호르무즈 해협을 거쳐 원유를 오만만까지 운송한 후 고객 유조선으로 환적한다는 것이 리포 오일 어소시에이츠의 앤디 리포 사장의 설명이다.

하지만 호르무즈 해협의 통항이 정상화한 상황은 아니다. 오만 측 항로 통과 선박들에 대한 위협과 공격도 계속되고 있다. 뉴욕타임스는 영국해사무역기구(UKMTO) 자료를 인용해 최근 며칠간 호르무즈해협을 통과하던 선박 2척이 정체불명의 발사체에 의해 공격당했다고 전했다.

다국적 해양안보기구인 합동해양정보센터(JMIC)는 이 가운데 한 선박의 선원 1명이 숨졌다며 이 선박이 오만에 근접한 항로로 통항 중이었다고 설명했다. 영국 해사 분야 관계자들은 다른 선박에서도 ‘승조원 사상 사례’가 발생했다고 전했다.