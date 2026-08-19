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이란 호르무즈 통제권 약화···선박 80%가 오만 측 항로 이용

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본문 요약

미국 해군이 호르무즈 해협 순찰을 강화하면서 이란의 해협 통제권이 일정 부분 약화한 것으로 나타났다.

CNN은 18일 해운 데이터 업체 케이플러의 자료에 따르면 최근 2주간 호르무즈해협을 통과한 선박의 80% 이상이 이란 측이 아닌 오만 측 항로를 이용했다고 전했다.

이란은 유엔이 승인한 오만 측 항로를 이용하려는 수십척의 선박을 공격한 바 있으나, 최근 대부분 선박들은 이런 위험에도 불구하고 이란 측 요구를 무시하고 미국 해군의 보호 약속하에 오만 측 항로를 이용하고 있다.

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이란 호르무즈 통제권 약화···선박 80%가 오만 측 항로 이용

입력 2026.08.19 16:00

수정 2026.08.19 16:19

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  • 배시은 기자

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한 선박이 지난 5월1일(현지시간) 호르무즈 해협을 항해하고 있다. AP연합뉴스

한 선박이 지난 5월1일(현지시간) 호르무즈 해협을 항해하고 있다. AP연합뉴스

미국 해군이 호르무즈 해협 순찰을 강화하면서 이란의 해협 통제권이 일정 부분 약화하고 있다는 분석이 나온다.

CNN방송은 18일(현지시간) 해운 데이터 업체 케이플러의 자료에 따르면 최근 2주간 호르무즈해협을 통과한 선박의 80% 이상이 이란 측이 아닌 오만 측 항로를 이용했다고 전했다.

CNN은 이란이 유엔이 승인한 오만 측 항로를 이용하려는 수십척의 선박을 공격한 바 있으나, 최근 대부분 선박들은 이런 위험에도 불구하고 이란 측 요구를 무시하고 미국 해군의 보호 약속하에 오만 측 항로를 이용하고 있다.

케이플러의 원유 분석 부서 책임자 호마윤 팔라크샤히는 “이란이 적어도 부분적으로는 해협 통제권을 상실했다는 관측이 갈수록 우세해지고 있다”고 말했다.

한 달 전 케이플러 데이터에 포착되는 오만 측 항로 이용 선박은 거의 없는 것과 다름없었다. 그러나 최근에는 이란 측 항로를 선박들이 이용하지 않으면서 이란이 통행료를 부과하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE) 등 페르시아만 산유국들은 초대형원유운반선(VLCC)을 ‘셔틀선’으로 활용해 호르무즈 해협을 거쳐 원유를 오만만까지 운송한 후 고객 유조선으로 환적한다는 것이 리포 오일 어소시에이츠의 앤디 리포 사장의 설명이다.

하지만 호르무즈 해협의 통항이 정상화한 상황은 아니다. 오만 측 항로 통과 선박들에 대한 위협과 공격도 계속되고 있다. 뉴욕타임스는 영국해사무역기구(UKMTO) 자료를 인용해 최근 며칠간 호르무즈해협을 통과하던 선박 2척이 정체불명의 발사체에 의해 공격당했다고 전했다.

다국적 해양안보기구인 합동해양정보센터(JMIC)는 이 가운데 한 선박의 선원 1명이 숨졌다며 이 선박이 오만에 근접한 항로로 통항 중이었다고 설명했다. 영국 해사 분야 관계자들은 다른 선박에서도 ‘승조원 사상 사례’가 발생했다고 전했다.

영문번역(English Translation)
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