가습기살균제 농성장 찾은 김성환 기후부 장관 “국가 대신해 애도”…2기 특조위 요구는 선 그어

김성환 기후에너지환경부 장관이 19일 가습기살균제 피해자들의 농성장을 찾아 “국가를 대표해 깊은 애도를 드린다”며 고 서영철 가습기살균제 참사 피해자연대 대표를 조문했다. 피해자들을 위한 국가배상 관련 특별법은 보완하겠다면서도 진상규명을 위한 조사기구 추가 설치에는 선을 그었다.

김 장관은 이날 오전 서울 광화문광장에 마련된 피해자연대 농성장을 방문해 서 대표를 조문했다. 검은 넥타이 차림의 김 장관은 농성장에 설치된 서 대표 영정 앞에서 두 번 절을 했다. 가습기살균제 참사 소관 부처 수장인 김 장관이 지난 17일 농성장이 차려진 당일 근조 화환을 보낸 데 이어 직접 피해자들을 만나러 온 것이다. 농성장은 지난 11일 사망한 서 대표 유언에 따라 차려졌다.

조문을 마친 김 장관은 그간 서 대표를 여러 차례 만나왔다며 “이렇게 안타깝게 돌아가시게 된 것에 대해 국가를 대표해 깊은 애도를 드린다”고 말했다. 김 장관은 “국가가 책임 있는 절차에 따라 조속히 배상할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “아직 피해자로 인정받지 못한 분들이 있으면 재검진을 통해 억울한 피해자가 생기지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

피해자들은 국가 배상 책임을 강화하는 내용으로 오는 10월8일 시행되는 개정 가습기살균제피해구제특별법에 대해 김 장관에게 문제 제기했다. 피해자연대 관계자는 “특별법에는 피해 인정 범위가 (기존 규정보다) 확대되지 않았다”며 “피해자들이 요구하는 위자료 기준도 넣지 않았다”고 말했다.

김 장관은 “여러 사회적 참사 특별법에 준해 (특별법을) 개정했는데 부족한 부분이 있으면 국회와 상의해 보완하겠다”고 말했다. 김 장관은 “이 (농성) 내용도 대통령실(청와대)에 충분히 전달하겠다”고 했다. 피해자연대는 이재명 대통령과의 직접 면담 등을 요구하고 있다.

정부 차원에서 가습기살균제 참사 2기 특별조사위원회(특조위)를 설치하라는 요구에는 부정적인 입장을 밝혔다. 김 장관은 “가습기살균제 제조 과정에 대한 책임이 밝혀졌고 국가적 책임도 대법원에서 다 판결이 났다”며 “진실을 확인할 이유가 추가로 있는 것은 아니다”라고 말했다. 그는 “제2의 특조위가 필요한 게 아니라 어떻게 적절하게 빨리 보상할 것인지가 문제”라고 했다.

이에 피해자연대 회원들은 “이 사태를 피해자들에게 제대로 듣고 파악하지 못한 것”, “진실이 가려져 있다”고 항의했다. 김 장관이 “제가 장관직을 하며 감추거나 약속 이행을 안 한 사실이 없다”고 반박하는 등 언쟁이 벌어지기도 했다.

김 장관은 광화문광장에 서 대표 분향소 설치를 지원해달라는 요구에도 난색을 표했다. 김 장관은 “서울시에 협조 요청을 해보겠지만 장담하기 어렵다”며 “안타깝지만 여기에 (분향소를) 차릴 일은 아니라고 생각한다”고 말했다.