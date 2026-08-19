국채금리 급등 여파에 6% 급락…7000선과 멀어지는 코스피

코스피 지수가 19일 6% 가까이 하락 마감했다. 글로벌 국채금리 상승과 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 상승 여파로 투자심리가 얼어붙은 영향으로 풀이된다. 증권가에서는 19일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개 등 국채금리 향방을 결정할 주요 이벤트가 향후 증시 흐름을 좌우할 것으로 보고 있다.

코스피는 이날 전장 대비 398.66포인트(5.80%) 내린 6471.17에 마감했다. 코스닥은 전장 대비 9.74포인트(1.17%) 내린 824.46에 장을 마쳤다.

코스피는 이날 장 초반부터 6% 가까이 급락하면서 매도 사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력 정지)가 발동되기도 했다. 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동된 건 지난 6일 이후 약 2주 만이다.

반도체주가 급락하며 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 전장 대비 7.82% 내린 24만7500원에, SK하이닉스는 9.75% 내린 150만원에 거래를 마쳤다.

다만 SK하이닉스는 정규장 마감 이후 자사주 40조원 소각을 발표하면서 낙폭을 줄여나가고 있다. 이날 오후 4시 현재 넥스트레이드에서 161만6000원에 거래되고 있다.

이날 유가증권시장에서 외국인이 3조5035억원 순매도하며 6거래일 만에 ‘팔자’로 돌아섰다. 기관도 1조3244억원 순매도하며 지수 하락을 부추겼다. 반면 개인은 4조6368억원 순매수하며 지수 하단을 떠받쳤다.

글로벌 국채금리 상승과 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 상승 등 거시경제 환경 악화가 이어지면서 국내 증시에 하방 압력을 가한 것으로 분석된다.

미국 30년 만기 국채금리는 이날 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했다. 일본의 10년 만기 국채금리도 장중 연 2.945%까지 올라 약 30년 만에 최고치를 나타냈다.

국제유가도 나흘째 상승세를 이어갔다. 10월 인도분 브렌트유와 9월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 각각 0.17%, 0.52% 오른 배럴당 91.02달러, 84.95달러에 거래를 마쳤다.

이경민 대신증권 연구원은 “미국 국채금리 상승 등 대외 환경이 증시 하방 압력으로 작용했다”며 “호르무즈 해협 내 공습도 발생하는 등 중동 관련 불확실성도 지속되고 있다”고 말했다.

증권가에서는 국채금리 추가 상승 여부가 향후 증시 향방을 가르는 주요 변수가 될 것으로 전망했다. 국채금리가 오를수록 상대적으로 안전자산인 국채의 투자 매력이 높아지면서 증시에서 채권시장으로 자금이 이동할 수 있기 때문이다.

조아인 삼성증권 연구원은 “20일 새벽 예정된 7월 FOMC 의사록 공개와 8월 27~29일 잭슨홀 심포지엄이 핵심 이벤트”라며 “케빈 워시 연준 의장의 연설에서 향후 금리 경로에 대한 완화적 신호가 확인될 경우 장기금리 상승세가 진정될 수 있다”고 말했다.