삼성전자, 광주에 플랙트 냉난방공조 생산라인…2400억 투자

삼성전자가 지난해 인수한 유럽 공조기기 업체 플랙트그룹의 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 광주사업장에 새로 구축한다.

삼성전자와 플랙트그룹코리아, 전남광주통합특별시는 19일 투자 협약을 체결하고 삼성전자 광주사업장 제3캠퍼스에 공조 제품 생산라인을 신설한다고 밝혔다. 투자 금액은 약 2400억원으로, 1989년 삼성전자 광주사업장(당시 광주전자) 설립 이후 37년만에 이뤄지는 대규모 투자다. 이날 협약식에는 민형배 전남광주통합특별시장, 김철기 삼성전자 DA(생활가전·공조) 사업부장(부사장), 임성택 플랙트그룹코리아 대표(DA사업부 HVAC사업팀장) 등이 참석했다.

축구장 3개 크기의 연면적 2만1800㎡(약 6600평)인 생산 라인에선 HVAC 제품이 생산된다. 글로벌 HVAC 시장은 인공지능(AI) 인프라 투자 확산으로 급성장하고 있다. 삼성전자는 신규 생산 라인을 AI 데이터센터 및 첨단 제조시설을 겨냥한 핵심 생산거점으로 삼겠다는 구상이다. 광주 생산라인은 플랙트의 15번째 글로벌 생산 시설이다.

이 곳에서 핵심 공조 제품이자 AI 데이터센터 액체 냉각 시스템의 핵심 장비인 냉각수 분배장치(CDU)를 오는 2028년 초부터 생산한다는 게 삼성전자의 목표다. CDU는 건물의 냉방 설비인 칠러와 서버를 직접 냉각하는 콜드 플레이트를 연결하는 중간관리자 역할을 하는 제품이다. 데이터센터의 공기 냉각용 팬 월 유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH), 대형 건축물용 공기조화기(AHU)도 생산할 예정이다.

김철기 부사장은 “삼성전자는 미래 성장동력인 HVAC 사업을 빠르게 확대해 글로벌 시장에서 선도 기업으로 발돋움할 것”이라며 “이번 광주 생산라인 구축은 차별화된 HVAC 사업 경쟁력을 확보하는 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.