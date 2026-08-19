빅뱅·스키즈·NCT 줄줄이 돌아온다···보이그룹 ‘8월 컴백 대전’ K팝 음반시장 기록 깨지나

스트레이키즈 328만장 초동 판매 기록 빅뱅 4년 만에 신곡·20주년 월드투어 돌입 엔하이픈·NCT 127 재편 후 컴백 K팝 음반시장 연간 신기록 기대

방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 대형 그룹들이 상반기를 달군 데 이어 본격적인 하반기를 맞은 8월 가요계에 대형 보이그룹들이 컴백한다. 지난 7일 컴백한 스트레이키즈를 시작으로 빅뱅, NCT 127, 엔하이픈, 오디션 프로그램 출신 신인 그룹 알파드라이브원까지 쟁쟁한 그룹들이 돌아온다. 올해 상반기 K팝 음반 시장이 이미 역대 최고 수준의 판매량을 기록한 가운데, 수백만 장 단위의 판매량을 기록해온 스트레이키즈, 20주년을 맞은 빅뱅 등의 신보 발매가 이어지면서 코로나 팬데믹 이후 잠시 주춤했던 K팝 음반 시장이 또 한 번 몸집을 키울 수 있을지 주목된다.

한터차트를 주관하는 한터 글로벌에 따르면 2026년 상반기 K팝 음반 판매량은 총 4953만장으로 집계됐다. 이는 역대 최고 기록을 달성했던 2023년도 상반기 기록인 4617만장을 넘어선 수치다. 하반기 대형 그룹들의 앨범 발매가 이어지면서 연간 판매량도 2023년 기록을 넘어서 역대 최고치를 경신할 가능성이 커지고 있다.

컴백의 신호탄을 날린 건 지난 7일 미니 앨범 <디스 앤 댓>으로 돌아온 그룹 스트레이 키즈다. 이들은 <디스 앤드 댓>이 미국 빌보드의 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 1위를 기록하며 ‘빌보드 200’ 9개 앨범 연속 1위라는 대기록을 세웠다. 이로써 스트레이 키즈는 21세기 해당 차트에서 가장 많은 1위 앨범을 기록한 그룹이자, 역대 비틀스 이후 가장 많은 앨범을 순위에 올린 그룹으로 남게 됐다.

동명의 타이틀곡을 포함해 총 8곡이 실린 이번 앨범은 국내에서도 높은 음반 판매량을 올렸다. 한터차트 기준 <디스 앤드 댓>의 발매 첫주(초동) 판매량은 약 328만장으로 <파이브 스타> <록스타> <카르마>에 이어 네 번째 초동 ‘트리플 밀리언셀링’(300만장 이상 판매)을 달성했다.

2006년 8월19일 데뷔한 그룹 빅뱅은 데뷔 20주년 기념일인 19일 디지털 싱글 ‘빅’(BiiiG)을 발표했다. 멤버 지드래곤이 작사·작곡에 참여한 ‘빅’은 웅장한 비트와 중독성 강한 후렴구가 돋보이는 일렉트로닉 힙합 장르의 곡이다. 빅뱅이 그룹으로 활동하는 것은 2022년 발매한 ‘봄여름가을겨울’ 이후 약 4년 4개월 만이다. 지드래곤·태양·대성 세 멤버 전원이 음원 제작부터 비주얼 디렉팅 등 신곡 프로젝트 전반에 참여했다.

빅뱅 20주년을 기념하는 행사도 서울 곳곳에서 열린다. 서울 송파구 일대에서는 오는 23일까지 빅뱅의 20주년을 기념하는 공간들을 만나볼 수 있다. 빅뱅의 활동을 돌아볼 수 있는 미디어 전시를 비롯해 팬 참여형 이벤트, 상품 판매 부스 등이 꾸며졌다.

빅뱅은 컴백과 동시에 월드투어에 나선다. 오는 21∼23일 고양종합운동장 주경기장에서 시작되는 월드투어 <엑스엑스: 코스모스>(XX : COSMOS)는 북미·유럽·오세아니아·아시아 등 전 세계 19개 도시의 대규모 공연장에서 총 33회에 걸쳐 열릴 예정이다.

일부 멤버의 이탈 이후 새로운 모습으로 돌아오는 엔하이픈과 NCT 127도 컴백을 앞두고 있다. 엔하이픈은 21일 미니 8집 <더 신: 블리스>(THE SIN : BLISS)로 돌아온다. 지난 3월 희승이 팀을 떠난 후 6인 체제로 개편된 그룹이 선보이는 첫 앨범이다. 타이틀곡 ‘블러디 파라다이스’는 연인과 함께하는 낙원을 그린 브라질리언 펑크 장르의 댄스곡이다. 그룹이 본래 가지고 있던 뱀파이어 콘셉트를 유지하면서도 그룹의 로고를 변경하는 등 그룹 리브랜딩에 나서고 있는 만큼 새로운 모습을 보여줄 수 있을지 기대가 모인다.

NCT 127은 24일 정규 7집 <블링이>(BLINGY)로 컴백한다. 2024년 7월 정규 6집 <워크>(WALK) 이후 2년 만의 앨범이자, 데뷔 10주년을 기념하는 앨범이기도 하다. NCT 127은 2024년 태일이 팀을 떠난 데 이어 지난 4월 전속계약 종료로 마크가 탈퇴하며 7인 체제로 개편됐다. 현재 멤버 도영과 정우가 군 복무에 돌입하면서 이번 앨범의 활동 인원은 5명이 됐다. 데뷔 이래 가장 적은 활동 인원으로 컴백 활동과 월드투어 <네오 시티 - 더 레드라인>을 이어갈 예정이다.

같은 날 오디션 프로그램 <보이즈 II 플래닛> 출신 신인그룹인 알파드라이브원은 미니 2집 <언브레이커블 : 소년비스트>(UNBREAKABLE : 少年BEAST)를 발매한다. 타이틀곡 ‘본 다이어’는 편견과 낙인 속에서 흔들리는 청춘의 모습을 표현한 곡이다. 지난 1월 데뷔한 그룹은 탄탄한 팬덤을 앞세워 데뷔 앨범부터 144만장 이상의 판매량을 기록한 바 있다.