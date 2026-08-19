“애는 어쩌고 집은 어쩌나, 밤에 잠도 안와”···금융기관 지방 이전설에 동요하는 직원들

정부, 이르면 25일 공공기관 지방 이전 계획 발표 금융위·금감원·예보 세종, 수은·산은·기은 부산 유력 직원들 “정치적 이유로 생존 문제 쉽게 결정” 반발 농협·수협중앙회도 술렁···저지 결의대회 등 나서

“지방 이전 가능성이 높다고 하니 잠이 잘 안 오네. 애는 어쩌지? 집은 어쩌지?”

지난 18일 직장인 커뮤니티 ‘블라인드’에 한 국책은행 직원이 올린 글이다. 정부가 이르면 오는 25일 2차 공공기관 지방이전 계획을 발표할 것으로 알려지면서 이전 후보로 거론되는 금융기관 직원들의 동요가 커지고 있다. 일부 기관들은 집단행동도 본격화하고 있다. 지방 이전이 확정되면 핵심 인력이 이탈할 수 있다는 우려도 나온다.

19일 금융권에 따르면 정부는 금융위원회·금융감독원·예금보험공사 등은 세종으로, 수출입은행·산업은행·기업은행 등 국책은행 3사는 부산이나 나주, 대전 등으로 이전하는 방안을 검토 중이다.

해당 기관 직원들은 크게 반발하고 있다. 논란의 핵심은 정부·여당이 정치적인 이유로 주거·자녀교육 같은 생존권이 달린 문제를 쉽게 결정한다는 것이다. 공공기관 지방 이전은 이재명 대통령이 추진 의지를 밝히며 급물살을 타고 있다.

이재명 대통령은 지난 6월 취임 1주년 기자간담회에서 “공기업 지방 이전은 준비하고 있고 할 수 있는 범위 내에서 최대한 이전하겠다”며 “저번처럼 분산시켜 놓으니까 집중 효과가 떨어졌다. 이번에는 몰아서 보낼 생각”이라고 말했다.

특히 젊은 직원들의 동요가 강하다. 수출입은행 노조 관계자는 “젊은 직원들은 지금 톡 건드리면 나갈 수준”이라며 “안정성 하나 보고 들어왔는데 지방까지 가라고 한다면 우수수 나갈 것”이라고 우려했다.

정책금융기관 직원들은 민간 금융권에 비해 소득·처우가 낮은데 ‘서울 근무’라는 이점마저 없어진다면 인재 유출은 불가피하다는 것이다.

산업은행 노조 관계자는 “이 대통령이 후보 시절 부산 유세에서 ‘산업은행 이전은 어렵다’고 한 뒤로 직원들은 그 말만 믿고 있었다”라며 “이전설이 다시 돌면서 불안감이 커지고 있다. 이직을 준비해야겠다는 얘기도 많이 한다”고 말했다.

공공기관이 아닌데도 지방이전 대상으로 거론되는 농협·수협중앙회도 술렁이고 있다.

허현무 NH농협노조 홍보기획실장은 “(비교적 폐쇄적인)은행 업무 특성상 사내 부부가 유독 많은데, 자녀 교육이며 지금 사놓은 집은 어떻게 할 것이며, 현실적인 문제가 크다”며 “직원들의 불안감과 분노가 상당하다”고 마랬다.

실제로 지난달 29일 농협 노조가 광화문에서 연 지방이전 저지 결의대회에는 애초 2000명 안팎을 예상했으나 4000명 가까이 몰렸다. 노조에 가입돼 있지 않은 부장급 이상도 참가했다.

집단행동도 가시화되고 있다. 한국노총 산하 전국금융산업노동조합(수출입은행·산업은행·기업은행·농협 등이 가입)은 오는 28일 서울 여의도에서 총파업 총력투쟁 결의대회를 연 뒤 다음 달 4일 총파업에 돌입한다. 농협 노조도 오는 21일 서대문 본사에서 청와대까지 행진한 뒤 청와대 앞에서 집회를 열 예정이다.

법적으로 민간기구인 금융감독원 직원들 반발도 거세다. 금감원 노조는 지난 17일 성명에서 지방 이전이 “금융감독의 독립성과 전문성을 훼손할 수 있다”고 밝혔다.

금감원은 금융회사 및 자본시장 조사, 회계 감리, 소비자 민원 대응 등 대다수 업무가 서울에서 이뤄지는 상황에서 지방으로 옮겨가면 그 비용이 금융소비자에게 전가될 것으로 보고 있다. 은행 등 피감독기관의 분담금이 늘어날 수밖에 없다는 것이다. 금감원은 무자본 특수법인이어서 분담금으로 운영된다.

다만 정부부처인 금융위원회 분위기는 결이 다르다. 금융위원회는 세종행 이야기가 예전부터 나온 터라 내부에서도 “결국 내려갈 수밖에 없다”는 체념하는 기류가 감지된다.