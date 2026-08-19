“1년3개월간 뭘했나”···‘불통’ 특조위 건너뛴 이태원참사 유족들 분노의 기자회견

이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 활동 종료 시한(9월16일)을 한 달여 앞두고 특조위에 대한 유가족들의 불만이 터져나오고 있다. 특조위의 조사 지연과 자료 비공개 등이 누적되면서 유가족들은 직접 참사 진상규명에 나서고 있다.

19일 오전 유가족 20여명은 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 특조위의 진상조사 실태를 규탄하며 정부와 국회에 대책 마련을 촉구했다. 유가족들은 기자회견을 마친 뒤 호소문과 희생자에게 쓰는 편지를 이재명 대통령에게 전달했다.

이들은 “지난 1년 3개월 동안 특조위가 조사를 마치고 의결한 건은 세상을 떠난 이태원 상인을 160번째 희생자로 인정한 단 한 건뿐”이라며 “참사의 원인과 책임을 밝힌 결정은 전무하고 지난해 발표하겠다던 중간조사 결과 역시 나오지 않았다”고 말했다. 이어 “특별법이 피해자의 정보 접근권을 보장하고 있지만 관련 자료를 확인하려면 정보공개를 청구하고 한참을 기다려야 한다”고 말했다.

형사소송법 개정으로 서울서부지검에 설치된 이태원 참사 검경 합동수사팀의 존립 또한 불투명해진 것에 대해 유가족들은 “국회에 ‘특별검사(특검) 수사 요청 조항’ 신설 등 이태원참사특별법 개정해야 한다”고 요구했다.

기자회견은 누적된 유가족들의 불만이 표출된 결과다. 특조위 조사활동에 별 진전이 없자 유족들은 직접 발로 뛰며 조사에 나서고 있다. 한 유가족은 “특조위가 제대로 된 조사 결과나 경과조차 공유해주지 않다 보니, 유족들이 답답한 마음에 각자 역할을 나눠 소방은 소방대로, 경찰이나 구청은 또 그 분야대로 직접 자료를 찾아 분석하고 알아보는 상황까지 왔다”고 전했다.

소방 분야를 주로 조사해 온 고 이상은씨의 이모 강민하씨는 소방청이 특조위에 제출한 참사 당일 119 무전 녹음파일 1053개를 직접 분석해 이 녹음이 참사 다음 날 12분 동안 일괄 수정된 정황을 확인하고, 남화영 전 소방청장 직무대리 등 10명을 검경 합수팀에 고소했다. 강씨는 “특조위에 감사 청구권이나 고발권 등 충분히 권한이 많은데도 안 쓰는 것을 보면 일을 하겠다는 의지 자체가 있는 건지 의심스럽다”고 말했다.

유족들은 송두환 특조위원장과 박진 사무처장 등 특조위 수뇌부를 직권남용권리행사방해죄로 고소한 상태다. 이 과정에서 유족들은 그간 특조위가 유족들의 자료 열람 요청을 거부하거나 조사를 미뤄온 정황을 일시별로 정리한 ‘이태원참사특조위 피해자 권리침해 타임라인’을 작성해 수사기관에 제출하기도 했다. 이들은 이 자료를 통해 특조위가 ‘이태원참사특별법’ 제 3, 4, 5, 77조와 정보공개법 제4조 등을 위반했다고 주장했다. 일부 유가족에게 직무유기로 고발당한 한상미 전 진상규명조사국장은 특조위 내부 조사와 징계위원회를 거쳐 지난 6일 해임됐다.

특조위 측은 조사 결과 발표 지연과 자료 미공개가 의도적인 숨기기는 아니라는 입장이다. 특조위 관계자는 “송기춘 전 위원장 시절 중간조사 발표를 준비했으나 상황상 여의치 못했던 측면이 있고, 이후 청문회를 거치며 여러 사정이 이어졌다”며 “청문회 당시 나온 백서 등 자료는 향후 공유할 예정이지만 구체적 시점 등을 확정하기는 어렵다”고 설명했다. 이어 “유족들에게 일부러 자료를 안 드리는 것은 아니며, 소통 과정에서 오해와 불신이 쌓인 면이 있다”고 말했다.