김민석 민주당 첫 공개 최고위 “당심과 민심 거리 없애는 지도부 되겠다”…일단 ‘화합 모드’

김민석 더불어민주당 대표가 19일 취임 후 첫 공개 최고위원회의를 열고 “당심과 민심의 거리를 없애는 지도부가 되겠다”고 밝혔다. 강성 당원 입김에 휘둘리는 당의 체질을 개선하겠다는 의지를 내비친 것으로 보인다. 김 대표와 최고위원들은 회의 후 함께 손을 맞잡고 인사하는 등 전당대회에서 날을 세웠던 모습과 다른 화합 분위기를 보였다.

김 대표는 이날 부산 동구 민주당 부산시당에서 열린 최고위원회의에서 “이번 전당대회에서는 제가 주장한 민생·실용 확장 노선이 권리당원과 대의원들의 압도적인 지지를 받았다”며 이같이 말했다.

김 대표는 “노선은 명확하게 하겠다. 당원이 선택해 준 노선으로 하겠다”며 “인사는 투명하게 하겠다. 능력주의로 하겠다”고 말했다. 그는 “화합은 일 중심으로 하겠다. 일하면서 하나하나 함께 합을 맞춰가겠다”며 “계파는 없다. 고려하지 않겠다”고 말했다. 친정청래(친청)계 최민희·이성윤·한민수 의원이 최고위에 입성하면서 지도부 내 갈등 우려에 선제적으로 메시지를 낸 것으로 보인다. 능력주의를 강조한 데에는 탕평 명분으로 친청계를 형식적으로 안배하지는 않겠다는 의도가 깔린 것으로 보인다.

김 대표는 또한 “국민과 당원들이 보시기에 이해할 수 있는 논리와 인정할 수 있는 품격 있는 언어로 회의를 진행하겠다”고 강조했다. 전임 지도부에서 친이재명(친명)·친청계 최고위원이 공개 충돌한 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

김 대표는 “이재명 정부의 성공, 총선 승리를 위해 뭉칠 것”이라며 “내란을 극복하고 우리 사회 부정의와 싸우겠다. 민주당은 흔들리지 않고 가겠다. 믿고 지켜봐 달라”고 말했다.

이에 친청계 최고위원들도 화답했다. 최 최고위원은 “김 대표와 총선 승리를 위한 확장 전략에 대해 꼼꼼히 논의해 모범답안을 만들어가도록 적극적으로 노력하겠다”고 했다. 한 최고위원도 “전당대회에서 겪은 분열의 시간을 뒤로하고 이젠 네 분의 대통령을 사랑하는 지지자 모두를 모아낼 때”라며 “앞으로 하나 된 민주당을 지켜달라는 당원들의 말씀을 가슴에 새길 것”이라고 했다.

긴장 기류도 일부 감지됐다. 최 최고위원은 김 대표에게 인사권이 있는 지명직 최고위원과 관련해 “이전 지도부도 경선 방식으로 평당원 최고위원을 선출한 바가 있으니 참고해 최고위원 한 명이 청년이었으면 좋겠다는 제안을 드린다”며 “의원총회 공개도 대표께서 같이 검토해 주길 기대한다”고 말했다. 의총 생중계는 정청래 의원의 전당대회 공약이다. 한 최고위원은 “정청래 대표 후보 지역 사무실로 반명수괴를 운운하며 전당대회 결과에 승복하라는 조화가 배달됐다고 한다”며 “전당대회 이후 당의 단합을 해치는 행위들은 멈춰 주시길 호소드린다”고 말했다.

김 대표는 회의 후 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령을 예방했다. 문 전 대통령은 김 대표에게 “당내 화합을 이룰 수 있도록 각별한 노력을 기울여달라”고 당부했다. 김 대표는 이날 수석사무부총장에 친명계 재선 문진석 의원을, 민주연구원 혁신 태스크포스(TF) 단장에 친김민석계 재선 강득구 의원을 임명했다.