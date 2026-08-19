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본문 요약

미국이 이란과의 전쟁이 마무리되면 중동 지역 내 미군 주둔 규모를 축소하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.

병력 축소가 현실화할 경우 미국에 안보를 의존해 온 중동의 동맹국들은 안보 공백에 직면할 수 있다.

사우디아라비아 등 역내 3국이 최근 새롭게 체결한 방위협정과 같이 새로운 자체 안보 체제를 위한 움직임이 빨라질 가능성도 있다.

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“이란에 데인 미국, 중동 주둔 병력 축소 검토” WP 보도

입력 2026.08.19 16:42

수정 2026.08.19 16:58

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  • 최민지 기자

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17일(현지시간) 이란의 한 일간지에 미군 병사 한 명을 죽이거나 포로로 잡는 이에게 포상금 3만달러를 준다는 제목의 기사가 실려 있다. EPA연합뉴스

17일(현지시간) 이란의 한 일간지에 미군 병사 한 명을 죽이거나 포로로 잡는 이에게 포상금 3만달러를 준다는 제목의 기사가 실려 있다. EPA연합뉴스

미국이 이란과의 전쟁이 마무리되면 중동 지역 내 미군 주둔 규모를 축소하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 병력 축소가 현실화할 경우 미국에 안보를 의존해 온 중동의 동맹국들은 안보 공백에 직면할 수 있다. 사우디아라비아 등 역내 3국이 최근 새롭게 체결한 방위협정처럼 새로운 자체 안보 체제를 위한 움직임이 빨라질 가능성도 있다.

워싱턴포스트(WP)는 18일(현지시간) 미 국방부가 중동 내 병력 배치에 관한 평가를 진행하고 있으며, 6개월째에 접어든 미·이란 전쟁이 직접적인 계기가 됐다고 미 당국자 등 사안에 정통한 인사 8명을 인용해 보도했다. 논의는 국방부 정책 담당 부서가 주도하고 있으며, 미 합동참모본부와 중부사령부도 참여하고 있는 것으로 알려졌다. 중부사령부는 미·이란 전쟁을 포함해 중동 지역 내 미군 작전을 총괄하는 곳이다. WP는 다만 피트 헤그세스 국방장관이 공식 검토를 지시한 것은 아니라고 국방부 고위 당국자를 인용해 보도했다.

핵심 쟁점은 페르시아만에서 병력을 철수할지 여부라고 WP는 전했다. 중부사령부는 현재 요르단부터 오만까지 약 2414㎞에 걸쳐 20여개 기지에 병력 4만명을 배치 중이다.

이들 기지는 이번 전쟁을 치르며 심각한 피해를 입었다. 전쟁 초기인 지난 3월 쿠웨이트 기지의 미군 6명이 목숨을 잃은 것을 시작으로 요르단, 이라크 등에서 현재까지 17명의 전사자가 발생했다. 전쟁이 장기화하면서 고고도미사일방어체계(사드) 미사일 등 첨단 무기 재고 상당량을 소진했다고도 알려졌다. 앞서 WP는 이번 전쟁으로 역내 미군 기지 200개 이상 시설이 손상 또는 파괴된 것이 확인됐다고 보도했다.

WP는 “이런 피해는 국방부가 이 지역 주둔을 재검토할 극히 드문 기회를 만들었다. 전쟁 이전과 같은 방식으로 기지를 재건하지 않을 수도 있다”면서 미 국방부가 9월 말까지 전쟁 비용이 약 375억달러(약 55조5000억원)에 이를 것으로 추산한 금액에 기지 재건 비용은 포함하지 않았다는 점을 짚었다. 보수 성향의 미 싱크탱크 미국 기업연구소는 지난 4월 기지 재건에 약 50억달러가 들 것으로 추산한 바 있다.

전쟁 양상이 미사일·무인기(드론) 중심으로 바뀐 것도 영향을 미쳤을 것으로 분석된다. 지상전을 벌이지 않고 미사일과 드론만으로 타격을 입힐 수 있는 상황에서 규모가 크고 한 자리에 고정된 미군 기지는 취약할 수밖에 없다는 것이다. 이란 장거리 미사일의 정밀도가 점점 높아지고 있어 미군 기지를 현재 위치에서 홍해 연안 등 비교적 먼 곳으로 옮기더라도 안전을 담보할 수 없다는 관측도 나온다.

만약 중동 내 미군 병력 축소가 현실화한다면 역내 동맹국들의 안보 불안은 커질 수밖에 없다. 사우디와 아랍에미리트연합(UAE) 등은 수십 년간 자국 방어를 미국 군사력에 의존해왔다. WP는 “이들 국가가 미군 철수로 인한 안보 공백을 보완하기 위해 방위력을 강화하거나 다른 강대국과 협력하는 데에는 짧게는 수개월에서 길게는 수년이 걸릴 수 있다”고 지적했다. 사우디와 튀르키예, 파키스탄 3국이 최근 체결한 공동방위조약과 같이 대미 의존도를 낮추고 독자적인 억지력을 구축하기 위한 협력이 활발해질 가능성도 있다.

다만 논의가 아직 초기 검토 단계인 데다 군사 개입을 유지해야 한다는 주장과 중동 대신 중국 견제 등에 더 힘을 쏟아야 한다는 의견이 여전히 팽팽히 맞서고 있어 실제 결정까지는 상당한 시간이 걸릴 것이라고 WP는 내다봤다.

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