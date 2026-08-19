‘85억 선행매매’ 회계사·기자 일당 첫 재판···피고인들 “증거기록 검토 후 입장 밝힐 것”

특징주 기사를 악용해 85억원대 주식 시세차익을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 유사투자자문업체 대표와 경제지 기자들이 첫 재판에서 증거기록 열람이 필요하다는 취지의 입장을 밝혔다.

서울남부지법 형사합의12부(재판장 박종열)는 19일 자본시장법 위반 혐의 등으로 기소된 회계사 출신 전 유사투자자문업체 대표 A씨와 경제지 기자 등 7명에 대한 첫 공판준비기일을 열었다. 재판부는 사건이 기록 송달이 지연된 점과 피고인들의 방어권 보장 등을 고려해 정식 공판에 앞서 준비기일을 지정했다. 공판준비기일은 정식 재판에 앞서 검찰과 피고인 측의 주장 및 증거를 정리하는 절차다.

이날 법정에는 구속 상태인 A씨 등 3명은 수형복을 입고 출석했다. 불구속 기소된 피고인 4명 중 1명은 직접 출석했으나 나머지 3명 측에서는 변호인만 출석했다. 피고인은 준비기일에 출석하지 않아도 된다.

A씨 측은 “자본시장법 위반이나 배임 등 혐의를 큰 틀에서 다투는 것은 아니다”라며 “사건 증거기록을 아직 확보하지 못해 부당이득 액수 등 세부 내역은 기록을 검토한 뒤 (입장을) 구체적으로 밝히겠다”고 말했다. 다른 피고인 측 역시 “공소사실을 기본적으로 인정하고 있다”면서도 “증거기록을 확인한 뒤 의견을 정리하겠다”고 말했다. 나머지 피고인들 측은 증거기록이 방대해 열람이 지연됐다며 증거 확보 후 구체적인 의견을 밝히겠다고 말했다.

앞서 서울남부지검과 금융감독원 특별사법경찰은 지난달 29일 A씨 일당을 재판에 넘겼다. 검찰 등에 따르면 이들은 2020년 10월부터 지난해 6월까지 주가 변동성이 큰 중·소형주 위주로 특징주 기사 초안을 작성해 기자들에게 전달했다. 특징주 기사는 주가와 거래량이 평소와 달리 특이한 양상을 보이는 종목을 분석하는 보도다.

이어 기사가 보도되기 직전 주식을 미리 사들인 뒤 보도 직후 주가가 오르면 팔아치우는 선행매매 수법으로 1800여건의 기사를 작성해 총 85억5000만원 상당의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. 수사 과정에서는 기사 배포 대가로 금품이 오간 혐의도 함께 적발됐다.

재판부는 피고인 측의 증거 검토 시간을 고려해 이날 준비절차를 종결하고, 오는 10월 말에 공판기일을 열기로 했다.