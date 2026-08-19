창간 80주년 경향신문

“중국 시장서 한국 상표 보호 위해 협력”···대한변리사회, 중국상표협회와 업무협약

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“중국 시장서 한국 상표 보호 위해 협력”···대한변리사회, 중국상표협회와 업무협약

입력 2026.08.19 17:01

구글 선호 매체로 추가
대한변리사회와 중국상표협회 관계자들이 지난 18일 서울 대한변리사회관에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한변리사회 제공

대한변리사회와 중국상표협회 관계자들이 지난 18일 서울 대한변리사회관에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한변리사회 제공

대한변리사회가 중국 시장에서의 국내 상표 선점과 위조·모방품 피해에 대응하기 위해 중국상표협회와 협력을 강화하기로 했다.

대한변리사회는 지난 18일 서울 대한변리사회관에서 중국상표협회와 ‘양국 기업 상표·브랜드 보호와 상표제도 발전을 위한 업무협약’을 맺었다고 19일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 양국 상표제도 정보와 의견을 교환하고 상호 연수 기회를 제공하면서 상표 현안에 대한 교류체계를 구축해 나가기로 했다.

대한변리사회는 이번 협약을 기반으로 중국 상표법과 심사·심판 제도에 중요한 변화가 있을 경우 관련 정보를 신속하게 파악하고, 국내 기업이 상표권 선점이나 유사 상표 출원 등의 문제에 직면했을 경우 활용할 수 있는 현지 제도와 대응 사례 등을 공유해 나갈 예정이다.

또 이번 협약을 국내 기업이 상표 선점과 위조·모방품, 온라인 상표 침해 등으로 중국 시장에서 겪는 문제들에 신속하게 대응할 수 있는 실무 협력체계로 발전시켜나갈 계획이다.

대한변리사회와 중국상표협회는 협약 체결과 함께 공동 세미나도 개최해 내년에 대대적으로 개편되는 중국 상표법 내용과 상품 모방에 대한 중국 부정경쟁방지법 적용 사례 등을 공유했다.

전종학 대한변리사회장은 “중국은 우리 기업에 중요한 시장인 동시에 상표 선점 등 지식재산권 분쟁에 대한 선제적 대응이 필요한 시장”이라며 “협약을 계기로 우리 기업이 실제 분쟁 상황에서 활용할 수 있는 협력체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글