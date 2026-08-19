“중국 시장서 한국 상표 보호 위해 협력”···대한변리사회, 중국상표협회와 업무협약

대한변리사회가 중국 시장에서의 국내 상표 선점과 위조·모방품 피해에 대응하기 위해 중국상표협회와 협력을 강화하기로 했다.

대한변리사회는 지난 18일 서울 대한변리사회관에서 중국상표협회와 ‘양국 기업 상표·브랜드 보호와 상표제도 발전을 위한 업무협약’을 맺었다고 19일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 양국 상표제도 정보와 의견을 교환하고 상호 연수 기회를 제공하면서 상표 현안에 대한 교류체계를 구축해 나가기로 했다.

대한변리사회는 이번 협약을 기반으로 중국 상표법과 심사·심판 제도에 중요한 변화가 있을 경우 관련 정보를 신속하게 파악하고, 국내 기업이 상표권 선점이나 유사 상표 출원 등의 문제에 직면했을 경우 활용할 수 있는 현지 제도와 대응 사례 등을 공유해 나갈 예정이다.

또 이번 협약을 국내 기업이 상표 선점과 위조·모방품, 온라인 상표 침해 등으로 중국 시장에서 겪는 문제들에 신속하게 대응할 수 있는 실무 협력체계로 발전시켜나갈 계획이다.

대한변리사회와 중국상표협회는 협약 체결과 함께 공동 세미나도 개최해 내년에 대대적으로 개편되는 중국 상표법 내용과 상품 모방에 대한 중국 부정경쟁방지법 적용 사례 등을 공유했다.

전종학 대한변리사회장은 “중국은 우리 기업에 중요한 시장인 동시에 상표 선점 등 지식재산권 분쟁에 대한 선제적 대응이 필요한 시장”이라며 “협약을 계기로 우리 기업이 실제 분쟁 상황에서 활용할 수 있는 협력체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.