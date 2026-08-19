이스라엘 가자지구 공습 계속되는데···미국은 ‘전쟁범죄 조사’ ICC 관계자 또 제재

이스라엘의 팔레스타인 가자지구 공격이 계속되는 가운데 미국이 이스라엘의 전쟁범죄를 조사하는 국제형사재판소(ICC)의 최고위 인사들을 거듭 제재했다.

마코 루비오 미 국무장관은 18일(현지시간) 성명에서 ICC를 “부패하고 심각하게 정치화된 초국가적 법원”으로 규정하며 “일본 국적의 아카네 도모코 ICC 소장과 세네갈 국적의 압둘라예 세예 수석 공판 법률가를 제재 대상으로 지정한다”고 밝혔다.

루비오 장관은 두 관계자의 제재 이유에 대해서는 언급하지 않았다. 이스라엘 매체들은 세예 수석 공판 법률가가 이스라엘이 점령 중인 요르단강 서안지구에서 일어난 정착촌 조성 문제 등을 조사하고 있다고 전했다.

이스라엘은 1967년 서안지구를 점령한 이후 약 50만명의 자국민을 불법 이주시켰다. 이들은 이스라엘군과 함께 팔레스타인인을 상대로 폭력·탄압 행위를 이어왔다. 국제사회는 이스라엘의 정착촌 건설을 국제법 위반으로 보고 있다.

ICC는 서안지구뿐 아니라 가자지구에서 자행된 이스라엘의 행위도 조사해왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 이스라엘 국방장관 등이 전쟁범죄 혐의로 체포영장을 발부받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 ICC가 미국과 동맹국인 이스라엘을 상대로 불법적이고 근거 없는 조처를 했다며 제재 부과를 허용하는 행정명령에 서명했다. 이후 미 국무부는 네타냐후 총리 등에게 영장을 발부한 카림 칸 전 ICC 검사장을 제재했다.

ICC의 설립 근거인 로마규정을 비준하지 않은 미국과 이스라엘은 원칙적으로 ICC의 관할권이 인정되지 않는다. 그러나 팔레스타인이 2015년 로마규정을 비준했기 때문에 ICC는 팔레스타인 영토에서 발생한 범죄에 대한 관할권을 갖는다.

네타냐후 총리는 미국의 새로운 제재를 환영했다. 그는 ICC가 권력 남용을 감추기 위해 국제법의 언어를 이용하고 있다며 “캥거루 법원”이라고 비난했다. 이어 ICC의 불법적 월권행위에 맞선 트럼프 행정부의 조처를 주도하는 루비오 장관을 칭찬하며 ICC는 “결과에 직면하게 될 것”이라고 했다.

반면 ICC는 성명을 통해 미국의 제재가 “법치주의를 훼손한다”라고 반발했다. 이어 “사법 관계자들이 위협받을 때 국제 법질서 자체가 위험에 처하게 된다”고 지적했다.

최근 트럼프 행정부의 ICC 제재가 전쟁범죄 피해자들의 정의 실현을 가로막는다며 뉴욕 연방법원에 소송을 제기한 휴먼라이츠워치(HRW) 등 인권단체는 비판 목소리를 냈다. 발키스 자라 HRW 중동·북아프리카 담당 이사는 성명에서 “이번 제재는 트럼프 행정부가 국제법을 완전히 경멸하고 중범죄에 연루된 미국과 이스라엘 관리들을 처벌로부터 보호하려는 노골적인 시도의 가장 최근 사례일 뿐”이라고 했다.

한편 이날도 이스라엘은 가자지구에 대한 공격을 이어갔다. 가자지구 해변에 있는 카페를 공습해 어린이를 포함해 7명이 숨지고 14명이 다쳤다. 트럼프 대통령의 사위이자 특사인 재러드 쿠슈너가 이스라엘을 방문해 가자지구 평화안 진전을 논의한 지 하루 만이다.

2023년 10월7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 공격으로 시작된 가자지구 전쟁은 지난해 10월 미국의 중재로 1차 휴전에 들어갔다. 그러나 후속 단계의 핵심 조건인 이스라엘군 철수와 하마스 무장해제를 둘러싼 이견이 좁혀지지 않으면서 2차 휴전 협상은 교착 상태에 빠졌다.