조현 “김정은 원하면 APEC 계기 북·미 정상회담 가능”

조현 외교부 장관이 19일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미 연합훈련 축소 지시 사실을 SNS를 통해 처음 알게 됐다고 밝혔다. 조 장관은 오는 11월 중국에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 북·미 정상 간 만남의 기회가 될 수 있다고 말했다.

조 장관은 이날 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 “트럼프 대통령이 트루스소셜에 밝힌 내용은 우리 정부는 물론이고 미국 정부의 관계자들도 전혀 사전에 알지 못했다”며 “그래서 저희도 사전에 통보받지 못했다”고 말했다.

조 장관은 트럼프 대통령의 한·미 연합훈련 축소 지시에 대해 “트럼프 대통령의 메시지는 한국 정부에 대한 몇 가지 현안에 있어서 압박하는 것도 들어가 있다”며 “지금 이란전이 교착상태에 빠진 상황에서 미국이 뭔가 새로운 브레이크스루(돌파구)를 만들고자 하는 의도도 있다”고 말했다. 그는 “안규백 국방부 장관이 트루스소셜에 (관련 내용이) 나온 이후 긴밀하게 협의를 해 온 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

조 장관은 트럼프 대통령의 발언 이후 어떤 소통이 있었는지 질문에 주미한국대사관이 즉각 미국 측 관계 기관에 문의했다면서 “또 서울에서도 주한(미국)대사를 초치해서 협의를 나눴다”고 말했다.

조 장관은 11월 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 때 북·미 정상회담이 열릴 가능성에 대해 긍정적인 취지로 답했다. 조 장관은 “(미국으로부터) 지금 이 정도 구애 메시지가 나갔기 때문에 김정은 위원장이 원하면 어떤 형태로든 이루어질 것으로 생각한다”며 “우리 정부 입장에서는 그것은 매우 바람직하다고 보고 있다”고 말했다.

정동영 통일부 장관은 외통위에서 “남북 대화가 선행되는 것이 가장 바람직하지만 남북이 막혀 있는 현실적 조건에서는 북·미 접촉, 대화가 되는 것이 물꼬를 트는 거라고 본다”며 “트럼프 대통령의 한·미 군사연습 축소 지시가 그런 물꼬를 트는 데 기여했으면 좋겠다는 바람을 갖고 있다”고 말했다.

국민의힘 위원들은 외교부가 트럼프 대통령의 메시지를 사전에 알지 못한 것을 두고 ‘대한민국 패싱’이라고 비판했다. 김건 국민의힘 의원은 조 장관에게 “대미 외교를 지금처럼 무책임하게 하는 것이 아니라 좀 더 전략적으로 해나간다는 모습을 보여 달라”고 말했다.

조 장관은 “우리가 패싱당하거나 또는 뒤에서 그냥 바라만 보는 일이 없도록, 또 한·미동맹을 강화해 나갈 수 있도록 전략적으로 준비를 하고 협의를 해나가고 있다”고 말했다.

민주당 위원들은 트럼프 대통령의 돌발 메시지에 외교부를 공격하는 야당을 비판했다. 홍기원 민주당 의원은 “일국의 대통령이 타국과의 연합 훈련에 대해 훈련을 코앞에 두고 갑자기 조정, 축소하자고 하면 당연히 외교적으로 항의하고 문제제기도 해야 한다”며 “이런 문제를 갖고 우리 스스로를 비판하는 것은 어울리지 않다”고 말했다.