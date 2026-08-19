연세암병원, 두경부암·육종·재발성 직장암까지 중입자치료 암종 확대

연세암병원은 19일 중입자치료 적용 암종을 두경부암, 육종과 재발성 직장암으로 확대한다고 밝혔다.

2023년 전립선암을 대상으로 국내 최초 중입자치료를 시작한 연세암병원은 이후 췌장암, 간암, 폐암 순으로 치료 범위를 넓혀왔다. 이번에는 두경부암, 육종, 재발성 직장암 등으로 적용 암종을 넓혔다. 암종 확대와 함께 회전형 중입자치료기 2호기가 본격 가동에 들어가면서 세계 최초로 고정형치료기 1대와 회전형치료기 2대 등 전체 3대를 모두 가동하는 의료기관이란 기록을 세우게 됐다.

중입자치료가 가능한 두경부암 종류는 기존 방사선치료에 저항성을 보이는 비부비동, 뇌기저부, 침샘 등에 발생한 수술이 어려운 비편평세포암으로, 선양낭성암종 및 점막악성흑색종이 대표적이다. 두경부암은 구강, 인두, 후두, 비강과 부비동, 침샘 등 뇌 아래에서 쇄골 위에 이르는 머리와 목 부위에 발생하는 암을 통칭한다. 뇌와 척수, 시신경, 주요 혈관과 신경이 밀집해 있고 대화와 호흡, 음식 섭취에 필요한 기관이 자리잡고 있어 암 제거뿐 아니라 치료 후 호흡·발성·연하 기능과 외형을 보존하는 것이 중요하다.

두경부암에 중입자치료를 적용하면 종양을 제어하면서도 뇌, 시신경, 척수, 침샘과 같은 정상 조직을 최대한 보호할 수 있다. 중입자 고유의 물리적 특성이 작용해 암 조직에 에너지를 집중시키고 정상 조직 손상은 최소화하기 때문이다. 방사선이 종양 경계를 넘어 퍼지는 영역이 좁은 점도 치료에 유리하다. 여러 방향에서 종양을 정밀하게 조사할 수 있는 회전형치료기를 활용하면 종양의 위치와 형태에 따라 환자별 조사 각도를 설정할 수 있다.

일본의 대규모 다기관 연구(J-CROS)에 따르면 수술이 불가능한 환자에게 5년간 치료 부위에서 암이 재발하지 않은 국소제어율이 선양낭성암종 68%, 점막멜라닌종 84%, 점액표피모양암 95%에 달했다. 5년 생존율 역시 70~80% 수준으로 기존 방사선치료를 뛰어넘는 성적을 보였다. 또한 2000명 이상을 대상으로 확인한 메타분석 연구에서도 비부비동암 환자의 중입자치료 이후 3년 전체생존율이 75.1%, 3년 국소제어율이 80.2%를 기록했다.

육종은 뼈나 근육, 지방, 혈관, 신경 등 몸을 지지하고 연결하는 조직에서 발생하는 악성 종양인데, 척추·골반·천골·두개저 등 수술이 어려운 부위에 발생하거나 주요 신경과 혈관을 침범하면 종양을 완전히 제거하기 어렵다. 절제가 불가능하거나 수술 후 암이 잔존·재발한 경우 방사선치료가 시행되지만, 육종은 기존 방사선치료에 대한 저항성이 높아 고선량이 필요할 뿐만 아니라 척수·장·신경 등 주요장기가 인접해 충분한 선량을 안전하게 전달하기가 어려웠다. 일본 양자과학기술연구개발기구(QST병원)와 군마대학병원 등이 발표한 임상연구에선 절제 불가능한 골육종에서 중입자치료 후 5년 국소제어율은 74%, 5년 생존율은 73%에 달했다. 연부조직육종에서도 5년 국소제어율이 65~69%로, 기존 X선 방사선치료(28~73%)에 비해 안정적인 성적을 보였고 중증 부작용 발생률은 15% 미만으로 낮았다.

재발성 직장암은 근치적 절제 후에 골반 안에서 종양이 재발하는 경우다. 재발한 종양은 천골·골반벽·방광·요관 등을 침범해 수술로 절제할 경우 광범위한 신경 손상과 배뇨·배변 기능 저하 등 후유증 부담이 크다. 수술이 어려운 환자에게는 방사선치료를 시행할 수 있지만 골반 안에 소장, 대장이 밀접해 충분한 선량을 조사하기 어렵고, 이미 골반에 방사선치료를 받은 환자는 누적 선량 부담이 더해진다. 이 경우 중입자치료를 시행하면 재발성 직장암에 고선량을 집중하면서 기존 치료에 저항성을 보이는 종양세포를 효과적으로 파괴하고 주변 정상 조직에 전달되는 방사선량은 낮출 수 있다. 연세암병원 등 공동연구진의 연구에선 이전에 방사선치료를 받은 재발성 직장암 환자에게 중입자치료를 하면 X선 재조사 대비 국소재발, 사망, 장기부작용이 모두 유의미하게 낮아지는 것으로 나타났다.

조사 장치가 움직이지 않는 고정형치료기와 환자 주위를 360도 회전하는 회전형치료기까지 모두 3대를 운영하게 되면서 연세암병원이 치료할 수 있는 환자 수는 하루 약 40명, 연간 1만800명에 달하는 것으로 분석됐다. 금웅섭 연세암병원 중입자치료센터장은 “주요 장기가 밀집해 수술이 어렵거나 기존 치료에 저항성을 보이는 난치성 종양의 경우 정상 조직 손상을 줄이면서 치료 효과를 높이는 것이 핵심”이라며 “이번 회전형치료기 2호기 전면 가동을 통해 주변 정상 장기를 안전하게 보호함과 동시에 방사선 저항성 암세포를 효과적으로 제어하는 맞춤형 치료를 확대하게 됐다”고 밝혔다.

이상길 연세암병원장은 “중입자치료에서 무엇보다 중요한 것은 치료 적기를 놓치지 않는 것이며, 중입자치료는 다른 치료가 어려워진 뒤 찾는 선택지가 아니기에, 골든타임에 맞춰 적용을 적극적으로 검토할 필요가 있다”면서 “연세암병원은 중입자치료와 더불어 수술·항암화학요법·방사선요법이라는 3대 표준치료를 환자 상태와 진행 시기에 맞춤형으로 적용해 최선의 치료 성과를 얻을 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.