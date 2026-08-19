호텔에서 테러 발생? 2026 을지연습 [현장 화보]

19일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 을지연습과 연계한 테러대응합동훈련이 실시됐다.

송파구, 군·경찰·소방, 롯데호텔월드 등 14개 기관·기업·단체에서 240여 명이 참여해 다중 이용 시설에서 발생할 수 있는 복합적인 테러 상황에 대한 대응 체계를 점검하는 훈련을 시행했다. 테러범이 드론으로 건물을 공격해 화재가 발생한 상황을 가정해 화재진압, 시민 대피, 테러범 검거, 폭발물 제거 등의 상황을 훈련했다.