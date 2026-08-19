19일 ‘2026 세계로봇대회(WRC)’가 열린 중국 베이징 이좡국제회의전시센터에 푸른색 제복 차림에 경찰모와 유사한 모자를 쓴 로봇이 나타나자 인파가 몰려들어 복도를 메웠다. 중국에서 경비원들이 많이 입는 제복 차림을 한 키 180cm의 이 로봇은 바퀴가 네 개 달린 전동 카트 위에서 정해진 수신호를 하는 모습을 선보였다.

이 로봇은 장쑤성 쑤저우의 ‘멍우지능’이 개발한 보안 로봇 레오-2다. 정지한 상태에서 업무를 보는 레오-1에 이동 기능과 인공지능(AI)을 통한 사물 식별 기능을 추가했다. 회사 측은 레오-1과 레오-2가 학교, 관공서, 유원지 등지에서 순찰과 안내 업무를 할 수 있다고 소개했다. 선전과 베이징 등지에서는 교통경찰 업무를 보조하는 로봇을 시범 투입하고 있다.

올해로 8회째를 맞는 WRC는 ‘현 로봇산업의 모든 것’을 보여주는 행사다. 대회는 이날부터 23일까지 진행된다. 주최 측에 따르면 전년보다 36% 늘어난 300개 기업이 참여했다. 150개의 신제품을 포함해 2000개의 로봇들이 출품됐다. 감속기, 관절 등 로봇 부품 업체들도 제품과 기술을 선보였다. 참여 업체는 대부분 중국 기업들이다. 로봇 기술과 산업 관련한 강의도 이날에만 5개 열렸다.

올해는 ‘일하는 로봇’들이 눈에 띄었다. 이전의 로봇 관련 이벤트에서는 로봇들이 춤을 추거나 권투 경기를 하는 등 오락적 기능이 강조됐다. 이번에는 로봇마다 보안원, 조리원, 짐 검사원 등 직업을 상징하는 명찰을 달고 있었다. 실제 산업 현장에서 투입하면 맡게 될 역할을 강조한 것이다.

선전에 기반을 둔 아스트리봇의 로봇은 집게 모양의 손으로 가방 정리를 했다. 아스트리봇의 홍보 영상에는 로봇이 그림 맞추기를 하는 모습도 담겨있다. 여러 장난감을 늘어놓은 가운데 디즈니 애니메이션 <겨울왕국> 의 캐릭터 엘사 그림에 눈사람 올라프를 , 미키마우스 그림에 미니마우스를 놓는 식이다. 사람처럼 사물을 식별하고 맥락까지 생각해 행동할 수 있다는 것이다.

중국에서 통번역 AI로 유명한 아이플라이텍은 굴곡진 무대를 오르내리는 로봇, 푸쉬업을 하는 로봇, 앉아서 짐 검사를 하는 로봇 등을 선보였다. 배달이나 물류센터 업무에 투입할 수 있는 능력을 보여준 것이다. 로봇의 손만 따로 전시하는 업체도 있었다. 전시장 곳곳에도 바퀴를 달고 이동하는 도우미 로봇이 배치됐다.

앞서 16~17일 WRC 사전 행사로 열린 호텔용 로봇기술 경진대회에서는 로봇들이 물병을 놓고 침구를 정리하는 모습을 보여주기도 했다. 기존에 수건 개기 등 인간이 하는 섬세하고 단순한 동작은 로봇이 하기 어려운 일로 여겨졌었다. 단숨에 기술이 도약했을을 확인할 수 있었던 대목이다.

전시장에는 많은 사람들이 몰려 로봇에 대한 높은 관심을 실감케 했다. 로봇 업계 관계자들만이 아니라 노인과 아이를 포함한 가족 방문객도 많았다. 주최 측에 따르면 사전 등록 방문객만 2만명에 달했고, 총 13만명의 방문이 예상된다. 한국에서 온 이충기씨는 “로봇 하면 달리기 등만 생각했는데 일상의 모든 업무에 투입할 수 있겠다는 점에서 참 놀랍다는 생각이 들었다”며 “거동이 불편한 노인들을 돕는 로봇이 있었으면 좋겠다”고 말했다.