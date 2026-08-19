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AI 서밋 서울 & 엑스포 2026, 코엑스서 개막…7개국 118개사 참가 ‘최대 규모’

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본문 요약

'AI 서밋 서울 & 엑스포 2026'이 19일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다.

이번 전시에는 7개국 118개사 307개 부스 규모로 참가했다.

코엑스 측은 "전년 대비 참가 기업 수가 66% 정도 늘었고, 사전등록 관람객 규모도 약 5배 늘어 2만5000명 이상의 관람객이 방문할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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AI 서밋 서울 & 엑스포 2026, 코엑스서 개막…7개국 118개사 참가 ‘최대 규모’

입력 2026.08.19 18:05

  • 강윤중 기자

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19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 한 업체의 휴머노이드 로봇이 노래에 맞춰 춤을 추고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 한 업체의 휴머노이드 로봇이 노래에 맞춰 춤을 추고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

‘AI 서밋 서울 & 엑스포 2026(AI Summit Seoul & EXPO 2026)’이 19일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다.

이번 전시에는 7개국 118개사 307개 부스 규모로 참가했다. 코엑스 측은 “전년 대비 참가 기업 수가 66% 정도 늘었고, 사전등록 관람객 규모도 약 5배 늘어 2만5000명 이상의 관람객이 방문할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 AI 기업들의 부스를 둘러보고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 AI 기업들의 부스를 둘러보고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

전시회는 ▲산업별 AI 솔루션(Industry AI) ▲AI 비즈니스 솔루션(Enterprise AI) ▲생성형 AI 및 콘텐츠 혁신(Generative) ▲AI 체험존(Experience AI) 등 4개 부문으로 진행된다.

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 한 AI 기업 부스 앞에서 관계자의 설명을 듣고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 한 AI 기업 부스 앞에서 관계자의 설명을 듣고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 한 AI 기업 부스 앞에 줄을 지어 서 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 한 AI 기업 부스 앞에 줄을 지어 서 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

전시와 함께 열리는 ‘AI 서밋 서울’ 콘퍼런스에서는 제조·금융 분야 AI 도입, AI 에이전트, 피지컬 AI 등 산업계 핵심 의제에 대한 전문가 세션이 구성돼 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 기업 관계자가 최신 기술 동향과 산업별 적용 전략을 공유한다. 전시는 8월21일까지 열린다.

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 AI 기업들의 부스를 둘러보고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울&엑스포 2026’에서 관람객들이 AI 기업들의 부스를 둘러보고 있다. 7개국 118개사가 참가한 이번 전시는 21일까지 열린다. 2026.8.19. 강윤중 선임기자

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