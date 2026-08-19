‘AI 서밋 서울 & 엑스포 2026(AI Summit Seoul & EXPO 2026)’이 19일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다.

이번 전시에는 7개국 118개사 307개 부스 규모로 참가했다. 코엑스 측은 “전년 대비 참가 기업 수가 66% 정도 늘었고, 사전등록 관람객 규모도 약 5배 늘어 2만5000명 이상의 관람객이 방문할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

전시회는 ▲산업별 AI 솔루션(Industry AI) ▲AI 비즈니스 솔루션(Enterprise AI) ▲생성형 AI 및 콘텐츠 혁신(Generative) ▲AI 체험존(Experience AI) 등 4개 부문으로 진행된다.

전시와 함께 열리는 ‘AI 서밋 서울’ 콘퍼런스에서는 제조·금융 분야 AI 도입, AI 에이전트, 피지컬 AI 등 산업계 핵심 의제에 대한 전문가 세션이 구성돼 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 기업 관계자가 최신 기술 동향과 산업별 적용 전략을 공유한다. 전시는 8월21일까지 열린다.