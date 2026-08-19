조희대 대법원장이 지난 18일 노태악 전 대법관, 이흥구 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사, 김성수 서울고법 부장판사를 이재명 대통령에게 각각 임명 제청했다. 대법관 후보는 대법원장이 대통령을 직접 만나 제청하는 관례를 깨고 서면으로 했다. 노경필 법원행정처장은 19일 국회에 출석해 “민정수석과 서면으로 제청하는 방법에 합의했다”고 했다. 이 대통령과 조 대법원장은 신임 대법관 후보를 두고 지난 209일간 이견을 보여왔다. 그런 끝에 조 대법원장이 신임 대법관 후보를 이 대통령에게 일방적으로 통보한 모양새가 된 것이다. 자신은 제청했으니 임명하든 말든 이 대통령 알아서 하라는 건가.

헌법은 ‘대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다’고 돼 있다. 조 대법원장은 헌법이 규정한 제청권을 행사했다고 말할지 모른다. 그런 식이라면 제청된 후보자가 마음에 들지 않을 경우 국회는 임명에 동의하지 않을 수 있고, 대통령은 임명하지 않을 수 있다. 그걸 막기 위해 대법원장은 후보자를 제청하기 전 청와대와 협의·조율해왔다. 그러고도 접점을 찾지 못하면 대통령 의사를 존중해 제청하는 게 상례였다. 더불어민주당 계열이 집권하면 진보성향 법조인이, 국힘의힘 계열이 집권하면 보수성향 법조인이 대법관에 발탁되곤 했던 것도 그래서다.

이번처럼 제청권을 행사하면 민주적 정당성도 없는 대법원장이 대법원 구성을 좌지우지하는 셈이 된다. 헌법이 대법원장에게 제청권을 부여한 건 대통령이 사법부와 숙의해야 한다는 것이지 대법원장 멋대로 제청해도 된다는 게 아니다. 사법부 의견을 참고해 대통령이 신임 대법관을 최종적으로 결정하고 거기에 대해 정치적 책임을 지는 것이 삼권분립과 사법부에 대한 민주적 통제 원칙에도 부합한다. 그런 점에서 조 대법원장의 이번 임명 제청은 삼권분립 취지에도 어긋난다. 후보자들이 50·60대 남성 고위 법관이고, 영남·호남 지역 안배만 신경 쓴 걸로 보인다는 점에서 대법원 구성 다양화나 전문성 확보, 소수자 보호와 같은 가치에 충실한 임명 제청으로 보기도 힘들다.

조 대법원장은 얼마 전 김건희씨 국정농단 사건, 한덕수·이상민씨 내란 중요임무종사 사건을 대법원 전원합의체에 회부했다. 그러고는 청와대와 조율되지 않은 후임 대법관 후보들을 임명 제청했다. 신임 대법관 인선 절차가 늦어질수록 이들 사건 심리 또한 지연된다. 심리 지연을 감수할지, 제청한 후보들을 임명할지 택일하라는 식의 ‘벼랑 끝 전술’로 볼 수밖에 없다. 이게 정치사법이요, 정치적 도발이 아니고 무엇인가. 대법원장이 해선 안 될 무책임하고 오만하기 짝이 없는 행태라고 하지 않을 수 없다. 그로 인해 발생할지 모를 대법원 운영 파행과 심리 지연의 모든 책임은 조 대법원장에게 있다는 걸 분명히 알아야 한다.