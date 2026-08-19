“<오디세이> 봤어?” “그럼, 봤지.” “용아맥에서?” “거긴 계속 매진이라…. 아쉬운 대로 일반관에서 봤어.” “용아맥에서 봐야 제대로 실감이 난다던데….” “나중에 다시 시도해보려고.” “난 ‘취케팅’해서라도 꼭 용아맥에서 보고 말 거야.”

요즘 이런 대화 나누는 사람들이 적지 않을 것이다. 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이> 인기가 ‘용아맥’(서울 CGV용산아이파크몰 아이맥스관) 열풍으로 옮겨 붙었다. <오디세이>는 개봉 전부터 영화 전체를 아이맥스(IMAX) 70㎜ 필름으로 찍은 최초의 영화로 화제를 모았다. 일반 영화의 화면비(가로를 세로로 나눈 비율)는 통상 2.39대 1로 직사각형이다. 반면 놀런 감독이 촬영한 영상의 화면비는 세로가 길어져 보다 정사각형에 가까운 1.43대 1이다. 일반 상영관에서 보면 화면 위 아래가 일부 잘릴 수밖에 없다. 아이맥스 상영관은 전국에 27곳 있지만 1.43대 1 화면비를 온전히 구현하는 곳은 용아맥뿐이라고 한다.

이 때문에 지난 5일 <오디세이>가 개봉한 이후 용아맥 예매 경쟁은 전쟁을 방불케 할 정도로 치열하다. 영화관 로비에는 ‘취케팅’(취소표+티케팅)을 노리는 사람들이 줄을 선다. 중고 거래 플랫폼에는 정가 2만원 내외인 용아맥 티켓을 10만~15만원에 팔겠다는 ‘암표’까지 등장했다.

영화진흥위원회가 칼을 뽑아들었다. 영진위는 19일 아이맥스·돌비 시네마 등 특수 상영관의 암표 관련 제보를 접수한다고 밝혔다. 소셜미디어나 중고 거래 플랫폼 등에서 암표 거래 게시 글을 확인하거나, 매크로(반복입력을 통한 대량 구매 프로그램) 이용이 의심되는 예매 사례를 접한 경우 제보해달라고 요청했다.

암표는 문화·스포츠산업의 신뢰를 훼손하는 난치병이라 불려왔다. 마땅히 근절돼야 한다. 다만 공정한 관람질서 확립만으로는 충분치 않다. 영화도 입장료가 많이 올랐다고는 하나 다른 문화 장르에 비하면 보편적·대중적 여가활동으로 분류될 수 있다. 용아맥의 블록버스터가 주는 압도적 시청각 경험부터 소규모 독립영화가 일깨우는 새로운 감수성까지 더 많은 대중이 즐길 수 있었으면 한다. 정부와 영화계가 적정한 입장료 책정, 지역 상영관 지원 등을 통해 ‘평등한 극장 경험’을 확장시키길 바란다.