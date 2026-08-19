[속보]종합특검, ‘내란 가담 혐의’ 홍장원 불구속 기소

3대 특검의 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 19일 홍장원 전 국가정보원 1차장을 내란중요임무종사 혐의로 재판에 넘겼다.

종합특검은 홍 전 차장과 조태용 전 국가정보원장, 황원진 전 국정원 2차장, 김남우 전 국정원 기조실장 등 4명을 내란중요임무종사 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.