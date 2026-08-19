왕이 “한반도 평화·안정 위해 해야 할 노력하겠다”···중국, 북·미 대화 중재할까

왕이 중국 외교부장이 19일 5년 만에 방한해 조현 외교부 장관과 회담했다. 왕 부장은 “한반도의 제일 중요한 이웃 나라로서 중국은 한반도의 평화와 발전, 평화와 안정을 위해 계속해서 건설적인 역할을 하겠다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 북·미 대화 언급이 지속된 상황에서 중국이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.

양국 외교장관은 19일 오후 외교부 청사에서 회담을 했다. 왕 부장은 모두발언에서 “우리는 한국과 북한 두 나라가 점차 평화 공존의 기회를 따라 나갈 수 있는 것을 바라고 또한 한반도의 지속적인 안정과 발전을 이루기를 진심으로 축원한다”며 “우리는 응당히 해야 할 노력을 하겠다”고 말했다.

조 장관은 “한·중 관계 복원의 성과가 한반도를 포함한 역내에 평화와 안정에 기여할 수 있도록 노력했으면 좋겠다”며 “한반도의 평화 안정이라는 한·중 공동의 이익에 기반해 중국과 함께 협력해 나가기를 기대한다”고 말했다.

왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 5년 만이다. 한·중 외교장관 회담은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 뒤 11개월여 만이다. 왕 부장은 조 장관과 회담한 후 공식 만찬에 참여했다.

이날 회담에선 한·중 관계, 한반도 정세를 비롯한 지역·국제 문제 등이 두루 논의된 것으로 알려졌다. 조 장관은 이재명 대통령이 지난 15일 광복절 축사를 통해 밝힌 한반도 평화체제 전환을 위한 다자대화 제안을 왕 부장에게 설명했을 것으로 보인다. 이 대통령은 지난 15일 “오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자”고 말했다. 이 대통령이 지칭한 당사자들은 정전협정을 체결한 미국·중국·북한이라는 해석이 나왔다.

중국이 그동안 한반도 문제의 정치적 해결을 강조한 만큼 왕 부장이 다자대화 제안에도 귀를 기울일 것이라는 전망이 나온다. 이희옥 성균관대 정치외교학과 명예교수는 “중국은 한반도 문제에서 여러 차례 대화가 필요하다면서 정치적 해결을 강조해왔다”며 “다만 논의가 아직 무르익지 않은 상황이라 양국이 다자대화를 이야기하며 남북 관계의 방향성 정도를 서로 가늠해봤을 것”이라고 말했다.

조 장관이 왕 부장에게 오는 9월 미·중 정상회담에서 한반도 평화 등 북한 의제가 논의되길 바란다는 의사를 전달했을 것으로도 보인다. 이 과정에서 트럼프 대통령이 밝힌 북·미 대화 추진 의사를 두고 이야기가 오갔을 가능성도 있다.

트럼프 대통령이 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 시기 아시아 순방을 계기로 북·미 대화를 추진 중이라는 미 언론의 보도를 중국은 예의주시할 것으로 보인다. APEC 정상회의를 계기로 북·미 대화 추진 시 회담 장소 또한 중국 내로 정해질 수 있다. 중국이 회담 장소를 제공하게 되면 북·미 대화에도 자연스럽게 관여하게 될 가능성이 있다.

이동률 동덕여대 중어중국학과 교수는 “중국이 2019년 하노이 노딜을 떠올리며 큰 역할을 맡으려 하진 않을 것으로 보인다”며 “다만 북·미 대화 추진 과정의 흐름을 파악하고 이해하려는 시도에는 나설 것”이라고 말했다.