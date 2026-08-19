“아무도 모르게 훌쩍 떠나고 싶다.” 친구의 말이다. 더위 먹은 거냐고 대꾸하긴 했지만, 요즘 업무가 심히 과중한 건 아닌지 염려되기도 한다. 압박이 심할 때마다 도망치고 싶은 게 비단 친구만은 아닐 것이다. 여름철에 휴가를 떠나는 것 또한 어떤 ‘단절’을 통해 새로운 힘을 얻기 위해서일지 모른다. 아무도 모르게 떠나 또 다른 ‘아무’가 되는 삶을 꿈꾸는 것은 여기를 싫어한다는 사실이 아니라 그만큼 여기를 갈구하고 있음을 보여주기도 한다. 지금처럼 잘하고 싶으니까, 지금보다 잘 살고 싶으니까.



과거의 나와 결별하고 싶을 때도 있다. 나를 모르는 곳에서 새 삶을 시작하고 싶은 열망은 외로움을 떠안는 것이기도 하다. 거기에 나를 알아줄 사람이 있을 리 만무하다. 거기서도 나는 줄기차게 나를 증명해야 한다. 과거의 나를 들키지 않은 채 새로운 나를 연기해야 한다. 우리가 매일 알게 모르게 역할놀이를 수행하고 있는 것처럼 말이다. 영아기부터 노년기까지 생애주기를 나누는 것도 사회적 규정을 통해 단절을 만드는 것일 수 있다. 각 시기에 맞춰 사람에게 기대되는 바가 있다는 게 이를 증명한다.



얼마 전 클레르 마랭의 <단절(들)>을 읽었다. 저자는 자신과의 단절부터 연인, 가족, 세상과의 단절까지 단절의 다양한 양상을 부단히 탐구한다. 자발적이든, 타의에 의한 것이든 간에 단절은 늘 어떤 충격을 가져다준다. 있었던 것이 없는 것이 되기 때문이다. ‘있었음’으로부터 온갖 상념에 사로잡히기도 한다. 그 과정에서 완전히 쳐냈다고 생각했으나 어딘가에 남아 있던 파편과 부스러기 때문에 일상이 엉망이 되기도 한다. 단절은 이전과 분리되는 것이고, 이는 필연적으로 변화를 불러온다.



이 책은 우리가 단절을 떠올릴 때 으레 갖게 되는 부정적인 감정에 균열을 낸다. 단절이 있었기에 우리는 ‘나’를 찾는 여정에 깊숙이 개입할 수 있다. 누군가와 함께 있는 나, 어떤 조직에 속해 있는 나, 특정 정체성에 갇혀 있는 나로부터 벗어나 거리감을 가질 수 있다. 내가 나를 오롯이 바라볼 수 있는 시선과 시간이 확보되는 것이다. 그때 단절은 우리가 지금 여기 있게 해준 사건이자 이유가 된다. 그 단절이 새로운 나를 발견하게도 해준다. 2009년 교통사고를 당해 1년여간 입원했던 적이 있다. 몸 쓰는 일을 할 수 없고 일상과의 단절이 이뤄졌을 때, ‘욕망하는 나’가 가장 비대해졌다. 그제야 나는 쓰고 싶어 하는 사람임을 깨달았다.



단절은 단순히 끊김이나 중단, 불연속이 아니다. 앞서 서술한 나의 경우처럼, 단절된 경험으로 인해 자신이 진짜 하고 싶은 일을 발견할 수도 있다. 단절된 기억이 뼈아프기에 그 기억을 소중한 사람에게는 경험하지 않게 하겠다고 다짐하기도 한다. 단절됨으로써 우리는 새로이 발생하는 것이다. 요철(凹凸)이 있되 계속 이어지는 길처럼, 오목한 부분에 발이 빠지기도 하고 볼록한 부분을 넘고자 안간힘을 쓰기도 하는 게 삶이다. 그때 단절은 꼭짓점이나 모서리가 될 수 있다. 거기에서 우리의 삶은 다른 쪽으로 뻗어 나간다. 단절과 함께, 단절을 딛고.



단절되면서 발생하는 것이 있다. 사랑이 끝나야 그 사랑이 어떤 의미였는지 분명해지고 떠난 뒤에 떠나온 곳의 추억이 되살아나듯, 오늘이 끝난 자리에서 내일이 시작된다.