지방교육재정교부금(교부금) 개편과 수능 서·논술형 도입 가운데 국가교육위원회(국교위)의 존재감을 더 분명하게 드러낼 수 있는 문제는 어느 쪽일까. 필자가 볼 때는 당연히 전자다. 수능 문항 형식을 바꾸는 일도 중요하지만, 자칫 또 한번 입시라는 기폭제를 건드리게 된다. 결과도 아직 장담하기 이르다. 교부금 개편은 이보다 훨씬 파급력이 크다. 이것을 지렛대 삼아 국가 미래 교육체계의 골격을 다시 짤 수 있을 뿐 아니라, 기획예산처·교육부·교육청의 이해 충돌을 넘어 장기적 교육 원칙을 세워야 한다는 점에서야말로 국교위가 존재할 이유가 분명해진다.



교부금 개편은 지난 7월 기획예산처가 내국세 연동 방식을 손질하고 경상성장률 및 학령인구 변화율을 반영하는 개편안을 제시하면서 시작됐다. 이에 교육부가 자체 검토안 공개 및 대응에 나서며 부처 간·교육계 내 논란이 확산됐다. 또한 전국 시도교육청은 교육재정 축소와 농산어촌 교육 격차를 우려하며 현행 교부금 제도 유지를 주장했다. 현재 논의의 초점은 내국세의 20.79% 자동연동을 유지할 것인지, 학령인구 감소율을 산식에 얼마나 반영할 것인지, 미래대응기금을 어느 분야에 배분할 것인지에 맞춰져 있다.



이 와중에 정작 이를 조정하러 나설 법도 한 국교위의 공식 입장을 발견하기는 어렵다. 교부율이나 예산액을 직접 정할 필요는 없지만, 적어도 이해당사자들의 셈법을 넘어 이 문제를 미래 교육체계를 다시 짜는 계기로 전환하고, 그에 필요한 거버넌스의 방향을 제시할 수는 있었다. 예컨대 학령인구 감소에 따라 교육재정 일부를 대학과 평생교육으로 재배분한다면, 그것은 학교 중심의 교육재정을 전 생애 학습 지원체계로 전환하는 출발점이 될 수 있다. 또 그 재원을 교육부가 일방적으로 배분하는 대신 교육청·지방자치단체·대학 등이 참여하는 지역교육 거버넌스를 통해 운용한다면, 지역 안에서 초중등교육과 고등교육, 평생교육을 연결하는 통합적 학습생태계를 구축하는 계기가 될 수도 있다. 어떤 방식을 택하든 교부금 문제는 이해관계의 조정을 넘어 국가 교육체계의 ‘큰 그림’을 다시 그릴 수 있는 사안이다. 큰 그림이란 당장의 이해관계 배후에서 진행되는 구조적 변화를 읽어내고, 이것을 명시적 정책의제로 개념화할 때 비로소 드러난다.



국교위의 존재 이유는 이미 쟁점화된 정책을 뒤따라가는 데 있지 않다. 아직 정책의 이름조차 얻지 못한 구조적 변화를 먼저 발견하고 국가적 질문으로 만드는 데 있다. 지금 그런 질문 가운데 또 하나가 교육과 노동시장의 연결이 느슨해지고 있다는 사실이다. 우리는 오랫동안 아이들에게 “지금 공부하면 미래가 열린다”고 말해왔다. 아이들은 스스로의 삶을 희생하면서 학업을 이수했고, 그 대가로 더 나은 직업과 소득, 안정된 미래를 얻을 수 있다는 ‘약속’을 믿어왔다. 하지만 최근 이 ‘약속’에 심각한 균열이 감지되고 있다. 대졸 청년의 낮은 고용률과 비경제활동 증가, 졸업 후 노동시장 진입 지연 등이 동시에 나타나고 있다. 명문대 출신조차 취업이 쉽지 않다. 필자가 볼 때 이 현상은 단순한 고용시장의 일시적 출렁임만은 아니다. 오히려 이것은 학교에서 노동시장으로 이어지던 생애경로 자체가 구조적으로 약해지고 있다는 신호이며, 지금까지 ‘학교가 약속한 미래’가 예전 같지 않다는 징후로 읽힌다.



만일 교육이 더 이상 좋은 직업을 줄 수 있는 확실한 미래가 아니라면 무엇을 위해 그토록 오랫동안 학교에 머물러야 할까, 과연 대학진학은 여전히 대다수 청년의 정상적인 생애경로여야 할까, 학교와 대학은 이제 어떻게 스스로를 정당화해야 할까. 하지만 이 문제들이 곧바로 주요 정책의제로 부상할 것 같지는 않다. 정책기관들은 본질적으로 경계가 분명하고 해법을 설계하기 쉬운 문제를 먼저 다루려고 하는 경향이 있기 때문이다. 수능 같은 명료한 현안은 빠르게 의제가 되지만, 이같이 암울하고 불확실한 미래를 정작 테이블에 올리고 대비하기는 쉽지 않다.



국교위는 이미 눈앞에 드러난 문제를 처리하는 기관이 아니라, 아직 수면 위로 드러나지 않은 변화를 먼저 포착하고 그것을 새로운 국가 교육의제로 끌어올릴 사명을 가진 기관이다. 마침 국교위는 앞으로 10년을 내다보는 국가교육발전계획을 마련하고 있다. 눈앞의 세부 정책을 둘러싼 쟁론에 힘을 소진하기보다, 아직은 희미한 교육체계의 구조적 변화를 선명하게 읽어낼 능력을 보여주기를 희망한다. 이미 답이 정해진 문제를 조정하는 것보다 아직 질문조차 되지 않은 문제를 국가의 질문으로 만드는 것. 그것이 국교위가 보여줘야 할 존재감이다.