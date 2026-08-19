토마토와 호박 수확이 줄었다. 텃밭 농사도 이제 끝물이다. 시들시들해진 것들을 하나씩 뽑아낸다. 마당이 한결 말끔해졌다. 손에 흙을 묻히기 전에는 그저 저절로 줄을 맞춰 자라는 줄 알았는데, 흙과 식물에도 저마다의 매무새가 있다는 걸 배운다.



이웃들이 담 너머로 우리 집 텃밭을 훔쳐보면 정리 안 된 집 안을 들킨 것처럼 부끄럽다. 잡초는 뽑아도 계속 번지고, 이웃을 따라 세운 지지대는 제멋대로 기울어진다. 어째서 다를까. 남의 집 텃밭을 보면 괜히 질투가 난다. 특히 옆집이 그렇다. 아담한 고랑을 둘러싸고 핀 자잘한 꽃들과 기분 좋은 그늘을 드리우는 보리수나무까지 밭을 참 예쁘게도 가꿨다.



처음 이사 왔을 때는 옆집 할머니가 매일 밭을 돌보셨다. 할머니의 거동이 불편해진 이후론 딸이 그 자리를 대신하는데, 허리를 숙이고 풀을 뽑다가 몸을 일으켜 하늘을 바라보는 모습이 영락없는 할머니의 딸이다. 부모가 있었던 자리에 서서 부모의 눈길이 머물던 곳을 바라보면 무엇을 알게 될까.



두 모녀가 밭을 돌보는 방식도 닮았다. 식물이 마음껏 자라게 두되 서로 햇빛을 가리지 않을 만큼만 곁순을 따주고, 넘어지지 않게 지지대를 세워주는 정도가 전부다. 그러니 그곳의 어여쁨은 최소한의 돌봄이 만든 자연스러운 질서라고 할 수 있겠다. 야생화나 잡초도 적당히 허락하고, 누군가 버린 낡은 의자도 그곳에서는 작은 쉼터가 된다. 자갈 하나 없이 깔끔하게 깔린 보도블록이나 네모반듯하게 자른 관목에서는 볼 수 없는 예쁨이다. 물론 그 이면에는 완전히 굽은 등과 조금씩 굽어가는 등의 노고가 스며 있을 것이다.



나는 그 밭과 모녀를 바라볼 때마다 자연스러움에 대해 생각한다. 반듯한 등과 굽은 등 중에 무엇이 더 자연스러운가? 순리대로 저무는 일과 젊고 아름다운 것을 바라는 자연스러운 욕망 사이를 오가다 보면 머릿속이 복잡해진다. 몸을 움직이다 보면 이런저런 생각들이 정리되어 딱 하나의 질문으로 모인다. 나는 내 텃밭을 어떻게 가꾸기를 원하는가?



내가 원하는 건 거창한 조경이 아니다. 나무와 꽃이 하나의 작품처럼 잘 가꿔진 정원을 보면 늘 감탄하면서도 그런 곳에서 살고 싶다는 생각을 해본 적은 없다. 자잘하고 소박한 곳, 여름이 지나면 하나씩 시들어가는 모습이 운치 있는 곳, 시간과 계절에 따라 변화를 자연스레 받아들이되 매무새가 단정한 곳. 그런 마당을 생각하면 내가 가꾸고 싶은 삶이 무엇인지 금세 깨닫게 된다. 굽는 등을 서글퍼하지 않고 살살 달래며 사는 것. 삶이라는 밭을 최소한의 돌봄으로 자연스러운 질서를 만들며 살아가는 것.



여름이 끝나간다. 푸릇했던 잎이 떨어지는 것을 보면 생의 결말은 온통 쇠락 같다. 하지만 11월에도 꽃이 피지 않던가. 노랗게 말라갈 때 비로소 가장 아름다운 풀도 있다. 어쩌면 여름이 지나도 땅속 깊은 곳에서는 무언가가 발아하고 있을지도 모른다. 중년의 자식과 노년의 부모가 여전히 자기 안에서 무언가를 싹틔우고 있듯이.



체코의 작가이자 정원사, 카렐 차페크는 여름의 끝에서 이렇게 말했다.



“중생들이여, 일 년이란 무척 긴 시간, 그 끝을 가늠할 수 없는 법이라네.”