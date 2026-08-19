[임의진의 시골편지]볕뉘와 동네개

옛날 깐날 첫 부인과 상처하고 동네를 떠돌며 생선을 팔던 이가 있었대. “갈치가 천원~ 갈치가 천원~” 언덕배기를 오르면서 소리를 질렀는데, 한 과부댁이 뒤를 쳐다보더래. “같이 가 처녀~ 같이 가 처녀~”로 들리더라나. 아무리 거리가 멀다고 나를 아가씨로 봐주다니. 둘이 그렇게 정분이 났단다. 마침 갈치조림이 먹고 싶었는데, 우연찮게 들른 식당에서 감자와 고구마순이 잘 조려진 갈치조림을 먹었다. 먹고 나오니 내 몸에서 맛난 냄새가 나나 킁킁거리며 동네개가 따라오더라. 개랑 같이 사장 나무에 앉아 나뭇잎에 부서져 쏟아지는 ‘볕뉘’를 만끽했다.



소금장수, 엿장수, 생선장수 같은 떠돌이 장사치보다 더 사람대접 못 받은 이가 백정이었다. 조선시대엔 백정을 ‘동네개’란 뜻으로 ‘동록개’라 불렀대. 무당, 기생, 갖바치, 고리장, 광대, 포졸, 백정 등 일곱 개의 직군을 ‘칠천반’이라 불러 멸시했다. 그중에서도 가장 업신여김을 받은 이가 백정이었다. 동학운동이 일어나면서 ‘반봉건, 반외세’에 눈뜨고 ‘형평을 꿈꾸며’ 많은 백정이 갑오년 싸움에 함께했다. 동네개를 보니 문득 동록개가 떠올라 상냥하게 대했다.



동네개랑 헤어지고 오는 길에 수박을 살까 참외나 복숭아를 살까 과일이 먹고 싶어 궁리. 머릿속으로 먹방을 찍었지. 입추가 지나자마자 아침 공기가 사뭇 다르다. 수박에 단맛도 빠지고 잘못 샀다간 낭패지만, 내 심약한 도박은 고작 복불복 수박 고르기.

