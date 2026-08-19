[속보] 중국 왕이, 북·미회담 중재 여부에 “북·미가 결정할 일…미국, 대북 적대정책 바꿔야”

왕이 중국 외교부장은 19일 중국의 북·미 정상회담 중재 여부를 두고 “그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일이며, 특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다”고 말했다.

왕 부장은 이날 서울 외교부 청사에서 조현 외교부 장관과 회담을 한 후 취재진의 관련 질의에 이같이 말했다.

왕 부장은 이날 회담을 두고 “우리는 매우 광범위하게 양국 관계의 다양한 분야를 다루며 논의했다”며 “협력을 강화하고 우리 관계의 개선 및 발전을 추진하는 데 있어 중요한 합의를 이뤘다”고 했다.

그는 ‘트럼프 행정부는 이재명 정부를 친중 정부라고 보는데, 이러한 견해에 대해 어떻게 평가하느냐’는 질문에 “이재명 정부는 한국의 이익을 수호하는 정부이며, 중국과 우호적으로 협력하는 것은 국익에 부합한다”고 말했다.

왕 부장은 한·중 관계를 두고는 “이재명 정부 출범 이후 개선과 발전의 궤도에 들어섰으며, 이는 양국의 이익에 부합하고 양국 국민의 바람에도 부합한다고 생각한다”고 말했다.

그는 “우리는 ‘영원한 우호적인 이웃’이라 불린다. 동시에 우리는 지속적인 협력 파트너”라며 “중국은 오늘날 세계에서 가장 큰 시장이며, 한국은 바로 우리 곁에 있다”고 했다.

왕 부장은 “근수루대 선득월(近水楼台先得月, 물가에 있는 누각이 달빛을 먼저 받듯 지리적으로 가까워 유리함)’이라는 말처럼, 한·중 협력 강화는 한국의 발전에도 유리하다”고 했다.

왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 5년 만이다. 한·중 외교장관 회담은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 뒤 11개월여 만이다. 왕 부장은 이날 조 장관과 회담한 후 공식 만찬에 참여했다.

왕 부장은 오는 20일 이재명 대통령을 예방하고 위성락 국가안보실장과 회담을 한다.