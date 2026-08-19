유영국(서울시립미술관)과 이대원(덕수궁미술관)의 회고전이 화제다. 유명 원로 작가인 이강소 전시도 잠실 롯데 뮤지엄에서 열리고 있다. 현대미술이란 서양의 개념이고 구분이다. 르네상스 이후 서양미술은 600년 가까이 재현주의와 원근법에 입각해 세계를 모방해왔다. 그러한 세계관이 그림의 내용을 규정하고 관리했다. 체제가 붕괴된 후 과거의 관습을 반성해보려는 것이 서구의 현대미술이다.



동시대 현대미술이란 인상주의 이후 현재까지 진행된 현대미술의 여러 이념과 방법론 등을 내재화하는 한편 이를 부단히 밀고 나가고 있는 여러 현상을 지칭한다. 철학이 인간이 어디까지 사유할 수 있는가를 모색하는 것이라면 현대미술 또한 미술이란 것을 어디까지 새롭게 생각하고 표현할 수 있는가를 치열하게 다투는 장이라고 생각한다. 그런 고단한 작업의 도정에 자리한 것들을 현대미술이라고 부르고 그런 작가들을 현대미술가라고 한다.



그러나 우리 사회에서는 현재의 시간대에 활동하는 모든 작가들이나 외형적으로 추상을 하는 이들을 현대미술가라고 오해한다. 진정한 현대미술이란 지금까지 진행된 미술에 대한 역사적 맥락과 그 내용을 충분히 숙지하고 최소한 과거로 회귀하지 않으면서 어떻게 자기만의 조금은 다른 무엇인가를 현재의 미술 위에 얹혀놓을 수 있을까에 대한 고민이 따라야 한다는 것이다. 그 흔적이 현대미술을 만든다.



유영국과 이대원 모두 자연을 그렸다. 이강소도 오리를 그렸다. 이들이 서구적 개념의 추상작가일까? 나는 그렇게 생각하지 않는다. 유영국은 추상이 아니라 구체적인 풍경을 색면으로 단순화시켰다. 견고하게 밀착된 단호한 색층이 평면적으로 포진되어 있는 그림이면서 동시에 자연의 어느 장면을 부단히 안겨주는 구상적 요소가 강하다. 유영국의 그림은 주어진 물감을 밀착시켜 도포하면서 화면의 평면성을 강조하고 배치된 색채들이 맞물려 다양한 자연풍경을 상상하게 한다. 서양 현대미술의 논리에 한국인의 자연에 대한 원초적인 미감과 인식을 합쳐놓고자 한 것이다.



이대원의 그림(후기 작품)은 유영국에 비해 구상성이 더 두드러지는 편이다. 그러나 사실적으로 자연 대상을 재현한 것이 아니라 물감/색점만을 촘촘히 찍어 올려놓았을 뿐이다. 점/붓질이 납작한 화면의 평면성을 위반하지 않고 그림은 결국 물감이라는 물리적 재료로 이루어진다는 사실을 인정하면서도 구체적인 이미지를 안겨준다. 그림은 물감과 이미지 사이에서 진동한다.



오리 작가로 알려진 이강소의 그림에는 여백 같은 단색조의 배경에 격렬한 붓질과 함께 오리가 몇 마리 등장한다. 그러나 그것은 오리를 그린 게 아니라 길이와 강약이 다른 몇 번의 붓질일 뿐이다. 그것들이 마치 수면 위를 유영하는 오리의 형태를 연상시켜준다. 그러니 이 그림 역시 물감과 붓질, 그리고 이미지 사이에서, 재현과 추상 사이에서 격렬하게 요동치고 있을 뿐이다.



세 작가 모두 과거의 재현회화로부터 빠져나오고 서구 현대미술이 내세운 논리를 바탕으로 하면서도 여전히 한국인의 자연에 대한 전통적인 심미관을 유지하려 한다. 동시에 화면에서 이미지가 완전히 사라지는 것을 피하면서 최소한의 볼거리를 제공해 관람객에게 보는 즐거움도 안겨주려는 배려(?)가 자리한다. 추상과 구상, 전통과 서구 논리가 뒤섞인 이들의 그림은 물질과 논리로만 귀결되는 서구 현대미술과 조금은 다른 편차를 만들고 있다. 한국적 상황이 만든 불가피한 우리 현대미술의 결과를 이들의 그림에서 엿보고 있다.