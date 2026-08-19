35년간 독일 유도 대표팀 이끈 한호산 9단 별세

독일 유도 국가대표팀을 35년간 이끌며 독일 유도의 발전을 이끈 한호산(韓虎山) 9단이 지난 14일 별세했다. 향년 88세.



독일유도연맹(DJB)은 지난 18일 한 전 감독의 별세 소식을 전했다.



1938년 4월 서울에서 태어난 고인은 양정고와 홍익대 건축미술학과를 졸업했다. 1961년 프랑스 파리에서 열린 세계유도선수권대회에서는 5위에 올랐다. 1962년 독일로 유학을 떠난 뒤 1964년 하노버공과대 건축과를 수료했다. 유도 불모지에 가까웠던 독일에서 지도자의 길도 걸었다. 1963년 니더작센주 대표팀 코치를 맡아 독일에 진출한 최초의 한국인 유도 코치가 됐고, 1965년 독일 국가대표팀 코치로 합류했다. 이후 2000년 말 은퇴할 때까지 35년 동안 독일 대표팀을 지도했다. 1993년에는 독일유도연맹 수석코치로 임명됐다. 고인이 대표팀을 이끄는 동안 독일 선수들은 올림픽과 세계선수권대회, 유럽선수권대회 등 주요 국제대회에서 모두 56개의 금메달을 따냈다.



유도 전문매체 유도인사이드는 한 전 감독에 대해 “재임 기간이 예외적으로 길었다”며 2000년 물러날 당시 독일 스포츠연맹 소속 국가대표팀 지도자 가운데 가장 오랜 기간 재직한 인물이었다고 전했다.



은퇴 뒤에도 독일 유도계와 인연을 이어갔다. 2001년 독일 뮌헨에서 세계유도선수권대회가 열리자 독일유도연맹은 고인을 명예 국가대표 감독으로 임명했다. 1974년 독일 시민권을 취득한 고인은 독일 케르펜에서 생활했다. 2004년에는 독일 정부로부터 민간인 최고 훈장인 1등 십자공로훈장을 받았다. 2009년에는 유럽한인회총연합회 회장에 선출돼 한인사회에서도 활동했다.

