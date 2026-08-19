회장이 발로 뛰며 “유소년 경쟁력 강화”…일본, 유럽 축구와 손잡는다

10월 UEFA U-17 유럽선수권 예선 참가 국가들과 평가전 추진 미야모토 JFA 회장 “유럽 구단들도 일 유망주 직접 확인할 기회”

일본축구협회(JFA)가 유럽축구연맹(UEFA)과 손잡고 유소년 대표팀의 국제 경쟁력 강화에 나선다.



JFA는 18일 UEFA와 유소년 선수 육성 및 국제경기 경험 확대를 위한 새로운 협력 사업을 시작한다고 발표했다.



첫 사업으로 일본 16세 이하(U-16) 대표팀이 오는 10월 열리는 UEFA U-17 유럽선수권 예선에 참가하는 유럽 국가들과 평가전을 치른다. 일본은 예선 13조의 키프로스, 루마니아, 페로제도와 차례로 맞붙는다. 다만 일본이 유럽선수권 예선에 정식 참가하는 것은 아니다. 통상 4개국으로 구성되는 1차 예선에서 일부 조가 3개국으로 편성되면서 경기 일정마다 한 팀이 쉬게 되는데, 일본이 이 빈자리를 활용해 해당 국가와 평가전을 치르는 방식이다. 일본과의 경기는 국제친선경기로만 인정되며 예선 공식 기록에는 포함되지 않는다. 이번 협력은 미야모토 쓰네야스 JFA 회장(사진)이 UEFA 측에 직접 제안하면서 성사됐다. 미야모토 회장은 지난해 6월 UEFA 본부가 있는 스위스 니옹을 찾아 고위 관계자들에게 일본 유소년 대표팀이 유럽의 공식 대회 기간에 경기를 할 수 있도록 해달라고 요청했다.



키프로스, 루마니아, 페로제도는 예선 기간 자신들의 휴식일에 일본과 평가전을 하기로 했다. 일본은 이를 통해 사실상 유럽선수권 예선 일정에 함께 들어가 유럽 3개국을 연달아 상대할 기회를 얻었다.



JFA는 일본 선수들이 유럽 국가를 상대로 실전 경험을 쌓을 수 있고, 유럽 구단과 축구계도 일본 유망주를 직접 확인할 기회가 된다는 점을 강조했다. 유럽팀 역시 대회 성적뿐 아니라 선수들의 경험을 중시해 제안을 받아들인 것으로 보인다.



미야모토 회장은 “직접 얼굴을 맞대고 부탁한 것이 상대가 우리 이야기를 더 적극적으로 받아들이는 계기가 된 것 같다”고 말했다. JFA와 UEFA는 다른 연령별 대표팀의 교류 확대 방안도 논의하고 있다. 일본 대표팀 현장 지도자들도 유럽 국가들과 정기적으로 경기할 수 있는 이번 협력을 반기고 있는 것으로 전해졌다. 다만 성인 국가대표팀 간 교류에 대해서는 현재 구체적인 논의가 진행되지 않고 있다.

