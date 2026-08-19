김시우 “연습 라운드 자주 같이하는 셰플러, 64타 이상 친 적이 없어”

“2년간 2번 비겨…많은 도움 돼” 올시즌 11번 톱10·3차례 준우승 BMW 챔피언십·투어 챔피언십 둘 중 하나는 반드시 정상 각오

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십을 앞두고 남은 2개 대회에서 반드시 우승 기회를 만들겠다는 각오를 밝혔다.



김시우(사진)는 19일 국내 취재진과 한 화상 인터뷰에서 올 시즌을 돌아보고 최근 상승세의 비결과 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)에게 배운 점 등을 설명했다. 지난 17일 끝난 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십에서 단독 2위에 올라 페덱스컵 랭킹을 4위로 끌어올린 김시우는 “시즌이 2주밖에 남지 않았기 때문에 마지막까지 모든 것을 쏟아부어 우승 기회를 만들겠다”며 “BMW 챔피언십이나 투어 챔피언십 중 하나는 꼭 우승할 수 있도록 해보겠다”고 말했다.



올해 우승은 없지만 준우승 3차례를 포함해 11번이나 ‘톱10’에 들며 세계랭킹 13위까지 뛰어오른 김시우는 이번 시즌 자신의 점수를 “10점 만점에 9점”이라고 평가했다.



그는 “우승을 제외하면 거의 100점을 주고 싶지만 우승으로 이어지지 않은 부분이 조금 아쉽다”며 남은 대회에서 나머지 점수를 채우겠다는 뜻을 밝혔다.



기량이 크게 향상된 배경으로는 다양한 샷 연습을 꼽았다. 김시우는 “핀 위치에 따라 다른 구질의 샷을 코스에서도 시도했고, 무리하지 않아야 할 때 잘 참았던 것이 좋은 스코어를 내는 데 도움이 됐다”고 설명했다.



‘이웃사촌’인 셰플러의 도움도 컸다. 김시우는 “비시즌에는 매주 2~3차례 셰플러와 라운드를 했다”며 “내가 어려워했던 샷을 많이 물어봤고, 그런 부분을 내 것으로 만들기 위해 연습했다”고 말했다.



거의 2년 동안 셰플러와 연습 라운드를 하면서 2번 비겼을 뿐 한 번도 이기지 못했다는 김시우는 “셰플러는 시합 때는 가끔 실수하지만 연습 때는 실수가 거의 없다. 64타보다 높은 스코어를 친 적이 없는 것 같다”고 전했다.



지난달 디오픈 최종 라운드에서 한때 단독 선두에 나섰다가 공동 6위로 마친 뒤 SNS에서 ‘초크(choke)’라는 표현을 쓰며 자책했던 김시우는 우승 경쟁 자체가 부담스럽지는 않다고 했다.



그는 “긴장감 때문에 우승을 못했다기보다는 지난 몇년 동안 우승권에서 많이 경기하지 못해 그런 상황에서 어떻게 플레이해야 하는지 몰랐던 것 같다”며 “PGA 투어에서 우승하려면 운도 따라줘야 한다. 열심히 하다 보면 나에게도 운이 따를 것 같다”고 말했다.



투어 챔피언십 이후 한국 대회 출전에 대해서는 “아직 확정된 것은 없지만 한 번은 꼭 나오고 싶다”며 “한국 무대에서 아직 우승한 적이 없어 한국 팬들에게 우승하는 모습을 보여주고 싶다”고 밝혔다.

