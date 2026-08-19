호텔 ‘더 플라자’ 전면 리모델링…3년 뒤 최고급 호텔로 재탄생

내달 30일 영업 중단한 뒤 공사

서울시청 앞에 위치한 호텔 ‘더 플라자’(조감도)가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 들어간다. 다음달 30일 영업을 중단한 뒤 2029년 새 모습으로 문을 연다.



한화호텔앤드리조트는 호텔 경쟁력을 강화하고 고객 편의성을 높이기 위해 더 플라자를 리모델링한다고 19일 밝혔다. 1976년 10월 개관한 더 플라자는 2010년 5월부터 약 6개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 11월 다시 문을 열었고, 이번에 16년 만에 대규모 리모델링 공사에 나선다. 더 플라자는 오는 9월30일자로 영업을 중단하고, 내년 초 공사를 시작해 2029년까지 마치는 게 목표다.



이번 공사는 최고급 객실 확대와 프리미엄 비즈니스 공간 조성, 세계적 수준의 파인다이닝 레스토랑 유치, 문화·예술 콘텐츠 강화, 시민 휴식 공간 확대를 목표로 한다.



디럭스 위주의 객실은 최고급 스위트 객실로 바꾸고, 객실 내 업무 공간을 마련한다. 업무상 미팅이 잦은 이용객 특성을 반영해 클럽라운지의 격을 높이고 공간도 대폭 확장한다. 서울의 상징 중 하나가 된 호텔 외관은 현재 모습을 유지한다.



또한 호텔 외벽에 옥상으로 이동하는 전용 승강기를 설치해 이용객이 아닌 사람도 옥상정원을 이용할 수 있도록 할 계획이다. 서울시청, 광화문, 경복궁, 덕수궁, 청와대 등을 한눈에 볼 수 있는 전망대로 꾸며진다.

