SK하이닉스, 40조 자사주 취득·전량 소각…‘역대급’ 주주환원

국내 상장사 최대 규모…2407만주 장내매수, 20일부터 3개월 진행 3년간 ‘잉여금 절반 이상’ 환원 약속…업계 “연말 환원 여력 100조”

SK하이닉스가 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각에 나선다. 국내 상장사 가운데 최대 규모다.



향후 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 환원하는 내용의 새로운 주주환원 정책도 결정했다.



SK하이닉스는 19일 자사주 보통주식 2407만주를 장내매수를 통해 취득하기로 결정했다고 공시했다.



SK하이닉스는 이날 이사회를 열고 이러한 자기주식 취득·소각 안건을 의결했다. 자사주 취득 예정 금액은 총 40조원으로, 이사회 결의 전날 종가인 166만2000원 기준 2407만주에 이른다. 발행주식의 약 3.3% 규모다. 취득 예정 기간은 8월20일부터 약 3개월이며 취득 종료 후 전량을 소각할 방침이다.



SK하이닉스는 이번 결정에 대해 “사업 경쟁력과 현금창출력, 중장기 성장성 등 회사의 내재가치가 현 주가에 충분히 반영되지 않았다는 판단에 따른 것”이라고 밝혔다. SK하이닉스는 반도체 초호황에 따라 매 분기 사상 최대 실적을 내고 있는 데다 순현금이 올 2분기 말 기준 약 69조원으로 현금창출력도 높은 상태다.



국내 상장사 자사주 소각 사례 중 최대 규모인 이번 결정에 대해 SK하이닉스는 주주환원 정책을 조기에 이행한 것이라고 설명했다.



또한 재무건전성 목표 달성도 순조롭게 진행되고 있는 만큼, 재무구조를 안정적으로 유지하면서 주주환원을 이어가겠다고 밝혔다.



SK하이닉스는 2024년 11월 향후 3개년(2025~2027년) 동안 ‘누적 FCF의 50% 범위 내’에서 주주환원을 실시하겠다고 발표했다. 실적 개선으로 FCF가 유의미하게 증가할 경우 정책 만료 이전에도 조기 환원을 검토하겠다고 밝혔다.



나아가 이번 공시에서 SK하이닉스는 주주환원 규모를 기존 ‘누적 FCF 50% 범위 내’에서 ‘50% 이상’으로 변경했다. 환원 방식도 자기주식 취득·소각과 현금배당을 병행하고, 기존 고정배당과 특별배당 등을 포함한 배당 확대 방안도 검토할 계획이다.



SK하이닉스 관계자는 “정책 기간 내 현금흐름과 시장 상황, 배당가능이익 등을 고려해 자기주식 취득·소각과 배당을 병행하는 방식으로 추가 주주환원을 추진할 예정”이라며 “구체적인 규모와 방식은 이사회 결의를 거쳐 올 3분기 실적발표 시점에 안내할 계획”이라고 밝혔다.



증권가에서는 SK하이닉스의 올해 말 순현금 규모는 200조원 수준, 주주환원 여력은 100조원 수준으로 확보 가능하다고 추산한다.

