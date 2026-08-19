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음주·흡연 등 한라산 야간·새벽 불법행위 ‘AI 드론’으로 단속

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본문 요약

한라산에서 빈번하게 발생하는 야간·새벽 시간대 불법 행위를 단속하기 위해 드론이 투입된다.

제주도는 한라산국립공원 내 지상 순찰만으로는 닿기 어려웠던 비탐방로를 살피고, 사고가 잦은 시간대 안전관리를 위해 인공지능 드론을 투입한다고 19일 밝혔다.

단속 대상은 탐방을 예약하지 않은 채 무단 입산하는 사례, 정해진 탐방 시간 이외 무단 출입, 지정되지 않은 탐방로 출입, 불법 야영과 비박, 공원 내 음주·흡연·취사, 쓰레기 무단 투기, 임산물 및 희귀식물 채취, 무속행위 등이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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음주·흡연 등 한라산 야간·새벽 불법행위 ‘AI 드론’으로 단속

입력 2026.08.19 20:55

수정 2026.08.19 20:56

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  • 박미라 기자

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취약 시간대 탐방객 안전도 관리

한 등산객이 지난해 한라산 백록담에 들어가 물을 떠 마시고 있다. 제주도의회 제공

한 등산객이 지난해 한라산 백록담에 들어가 물을 떠 마시고 있다. 제주도의회 제공

한라산에서 빈번하게 발생하는 야간·새벽 시간대 불법 행위를 단속하기 위해 드론이 투입된다.

제주도는 한라산국립공원 내 지상 순찰만으로는 닿기 어려웠던 비탐방로를 살피고, 사고가 잦은 시간대 안전관리를 위해 인공지능(AI) 드론을 투입한다고 19일 밝혔다.

단속 대상은 탐방을 예약하지 않은 채 무단 입산하는 사례, 정해진 탐방 시간 이외 무단 출입, 지정되지 않은 탐방로 출입, 불법 야영과 비박, 공원 내 음주·흡연·취사, 쓰레기 무단 투기, 임산물 및 희귀식물 채취, 무속행위 등이다.

실제 한라산 비탐방로를 무단 출입하다 적발된 건수는 2023년 30건에서 지난해 53건으로 77% 증가했고, 불법 야영과 불법 탐방도 잦은 것으로 확인되고 있다.

최근 도의회가 공개한 사진을 보면, 지난해 6월로 추정되는 시기에 한 탐방객이 한라산 정상 백록담 안으로 들어가 물을 떠 마시고 있었다. 한라산 내 출입이 금지된 비탐방로에서 버젓이 산행하는 모습, 출입 금지 구역에서 불법으로 줄을 고정해 이동하는 모습, 바위 위에서 아슬아슬한 인증샷 등도 공개됐다.

도는 단속과 함께 드론을 이용해 탐방객 안전관리도 한다. 어리목·영실·관음사·성판악 등 주요 4개 탐방로 관리센터를 거점으로 안전관리 수요가 많은 시간대에 드론을 투입해 감시와 계도 활동을 벌인다.

실제 지난해 성판악·관음사 탐방로에서는 응급환자가 522건 발생했다. 특히 하산 시간대인 오후 2~6시에 483건이 집중된 만큼 해당 시간대 드론을 집중적으로 운영해 위험 상황이나 사고 발생 때 신속하게 상황을 확인하고 대응할 방침이다.

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