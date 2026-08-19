목포대·순천대 통합 무산…전남광주, 국립의대 신설 방식 변경 건의

의대·병원 위치 이견…20일 각각 의대 신청해 ‘정부 선정’ 방안 거론

국립의대 신청 마감을 하루 앞둔 19일 목포대와 순천대가 통합에 합의하지 못하면서 전남광주시가 정부에 의대 신설 방식 변경을 건의하기로 했다. 시는 두 대학이 제출한 필수 항목을 취합해 정부에 낸 뒤 통합을 전제로 한 현행 방식의 변경을 교육부와 협의할 방침이다.



전남광주시에 따르면, 시는 교육부가 20일까지 제출하도록 한 ‘지역 의과대학 신설 추진계획서’ 최종안을 검토·작성하고 있다. 교육부는 목포대와 순천대 통합을 전제로 의대와 대학병원 위치 등을 합의하고 의대 신설 필요성과 신청 정원, 추진체계, 교육시설·교육병원·교원 확보 방안 등을 담은 계획서를 제출하도록 했다.



시는 두 대학에 관련 계획서를 18일까지 내도록 요청했다. 하지만 두 대학은 의대와 대학본부 위치 등을 놓고 이견을 좁히지 못했다.



민형배 전남광주시장이 지난 14일 두 대학 총장과 만나 막판 조율에 나섰으나 합의를 끌어내지는 못했다.



두 대학은 결국 각각 자료를 냈다. 목포대는 의대 신설 필요성과 신청 정원 규모, 지자체 지원계획 등 시가 필수 제출 사항으로 안내한 3개 항목을 제출했다. 순천대는 이들 항목을 포함한 전체 9개 항목을 작성하고 의대와 대학병원 위치를 순천으로 명시했다.



전남광주시는 순천대 계획서가 두 대학 통합을 전제로 한 교육부 방침에 맞지 않는다며 반려했다. 순천대는 시가 나머지 항목에 대한 제출을 금지하지 않았다며 유감을 보였지만 이날 오전 시가 요구한 3개 항목만 다시 제출했다.



전남광주시는 두 대학이 제출한 필수 항목을 취합해 정부에 낼 계획이다. 다만 교육부에 두 대학 통합을 전제로 한 현행 의대 신설 방식을 바꿔달라고 건의할 방침이다. 두 대학이 각각 의대 신설을 신청한 뒤 정부가 한 곳을 선정하거나 전남광주시에 대학 선정 권한을 주는 방안 등이 거론되고 있다.



민 시장은 이날 광주청사에서 기자들과 만나 “통합이 안 됐다고 해서 의대를 포기할 수는 없다. 어떤 형태로든 제출할 것”이라며 “교육부 입장을 듣고 대응하겠다”고 말했다.



시민사회는 두 대학에 막판 합의를 촉구하고 있다. 광주시민단체협의회 소속 27개 단체는 성명을 내고 두 대학이 통합을 전제로 계획서를 낸 뒤 의대 설치 지역은 정부 결정에 맡기되 의대가 들어서지 않는 지역에는 대학본부와 상급 국가의료원을 두자고 제안했다.



이들은 “국립의대 설립을 두 대학 이권 다툼으로 무산시켜서는 안 된다”며 “수십년간 이어진 지역의 염원과 주민들의 기대가 걸린 사안”이라고 밝혔다.

