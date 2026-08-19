가습기살균제 분향소 찾은 주무장관…2기 특조위엔 “불필요”

김성환 “추가 조사보다 신속 보상” “피해 인정 확대·위자료 기준” 요구 정식 분향소 설치 지원에도 난색

김성환 기후에너지환경부 장관이 19일 서영철 가습기살균제 참사 피해자연대 대표의 임시 분향소가 차려진 서울 광화문광장 농성장을 찾았다. 김 장관은 “국가를 대표해 깊은 애도를 드린다”며 서 대표를 조문했다. 피해자들을 위한 국가배상 관련 특별법은 보완하겠다면서도 진상규명을 위한 조사기구 추가 설치에는 선을 그었다.



서 대표는 지난 11일 세상을 떠나면서 유언으로 “죽으면 장례를 치르지 말고 광화문광장에서 투쟁해달라”고 당부했다.



조문을 마친 김 장관은 그간 서 대표를 여러 차례 만나왔다며 “이렇게 안타깝게 돌아가시게 된 것에 대해 국가를 대표해 깊은 애도를 드린다”고 말했다. 김 장관은 “국가가 책임 있는 절차에 따라 조속히 배상할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “아직 피해자로 인정받지 못한 분들이 있으면 재검진을 통해 억울한 피해자가 생기지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



피해자들은 오는 10월8일 시행되는 개정 가습기살균제피해구제특별법에 대해 문제를 제기했다. 피해자연대 관계자는 “특별법에는 피해 인정 범위가 (기존 규정보다) 확대되지 않았다”며 “피해자들이 요구하는 위자료 기준도 넣지 않았다”고 말했다. 김 장관은 “여러 사회적 참사 특별법에 준해 (특별법을) 개정했는데 부족한 부분이 있으면 국회와 상의해 보완하겠다”고 말했다. 이어 “이 (농성) 내용도 대통령실에 충분히 전달하겠다”고 했다. 피해자연대는 이재명 대통령 직접 면담 등을 요구하고 있다.



정부 차원에서 가습기살균제 참사 2기 특별조사위원회(특조위)를 설치하라는 요구에는 부정적인 견해를 밝혔다. 김 장관은 “가습기살균제 제조 과정에 대한 책임이 밝혀졌고 국가적 책임도 대법원에서 다 판결이 났다”며 “진실을 확인할 이유가 추가로 있는 것은 아니다”라고 말했다.



피해자연대 회원들은 “이 사태를 피해자들에게 제대로 듣고 파악하지 못한 것”과 “진실이 가려져 있다”고 항의했다. 김 장관이 “제가 장관직을 하며 감추거나 약속 이행을 안 한 사실이 없다”고 반박하면서 서로 언성이 높아지기도 했다.



김 장관은 광화문광장에 서 대표 정식 분향소 설치를 지원해달라는 요구에도 난색을 보였다. 김 장관은 “서울시에 협조 요청을 해보겠지만 장담하기 어렵다”며 “안타깝지만 여기에 (분향소를) 차릴 일은 아니라고 생각한다”고 말했다.

