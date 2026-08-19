노숙인 더위 씻겨주니 마음의 문 활짝…“이동식 목욕차, 복지 위한 마중물이죠”

남대문지하도 등 5곳서 이용 가능 석 달간 1924명 찾아 대부분 단골 진료 등 복지서비스도 함께 제공

지난 18일 오후 5시가 넘어가자 서울 서초경찰서 반포지구대 뒤편에 세워져 있던 이동목욕차량에 시동이 걸렸다. 노란 조끼를 입은 사회복지사와 전일제 노동자들은 일사불란하게 간이 책상과 의자를 배치했다. 목욕 순서를 기다리거나 저녁 끼니를 때우려는 노숙인들을 위한 대기 공간이다. 가림막을 펼친 이동목욕차 아래에는 각종 컵밥과 컵라면이 차곡차곡 쌓였다.



다시서기종합지원센터(다시서기센터)는 매주 화요일과 금요일 서초구 서울고속버스터미널 앞에서 노숙인 이동목욕차를 운영한다. 목욕차는 오후 5시30분부터 약 3시간 동안 가동된다. 차량 내부에 600ℓ 규모의 물탱크가 있어 20여명까지 샤워할 수 있다. 한 번에 2명씩 들어가는데 원하면 혼자 씻을 수도 있다.



방동환 다시서기센터 팀장(사회복지사)은 “폭염 때는 25명 넘게 왔는데 무더위가 다소 가시면서 지금은 평균 18명가량이 목욕하러 온다”고 말했다. 노숙인들은 이곳에서 일회용 면도기, 칫솔, 샤워타월을 비롯해 속옷, 양말, 티셔츠 등도 받아 간다. 다시서기센터와 함께 브릿지종합지원센터, 영등포보현종합지원센터 등 3곳이 서울시 위탁을 받아 노숙인 이동목욕차량을 운영한다.



노숙인들은 서울 중구 남대문지하도, 지하철 을지로입구역 앞, 국립중앙의료원 앞, 서울 영등포구 쪽방촌 일대, 서울고속버스터미널 앞 등 5곳에서 이동목욕차를 이용할 수 있다. 올해 5월15일부터 지난 15일까지 석 달간 이동목욕차를 이용한 노숙인은 1924명이다. 이들에게 의류 등 생필품은 1만51개가 지급됐다.



사회복지사들은 찾아온 노숙인들에게 목욕 지원만 하는 것이 아니다. 방 팀장은 “이동목욕차량을 준비하기 전에 미리 와서 호남선·경부선·고속버스터미널 지하몰 등 노숙인 밀집 지역을 돌아다니며 아웃리치(도움이 필요한 사람을 발굴해 도움을 주는 활동)를 한다”고 말했다.



다시서기센터는 2024년부터 서울고속버스터미널 일대에서 이동목욕차량을 운영해왔다. 방 팀장은 “노숙인들은 대부분 다가가면 ‘나는 노숙인이 아니다’라며 대화 자체를 거부하는 경우가 많다”며 “거부감을 줄이고 신뢰를 쌓기까지 오랜 기다림이 필요하다. 간식을 챙겨주고 목욕할 수 있는 곳이 있다고 안내하다보면 이들이 먼저 찾아오는 때가 온다”고 말했다. 한 번 이곳을 찾으면 그 뒤로는 대부분 단골이 된다.



3년째 이동목욕차에서 상담을 하는 김완수 사회복지사는 익숙한 듯 대기 중인 노숙인들에게 “OO씨 오늘 면도할 거죠? 거기랑 둘이 같이 들어가면 되겠어요”라고 말했다.



컵라면만 받아 가려는 노숙인을 붙잡고 “목욕부터 하라”며 권하기도 했다.



김 복지사는 이날 만취 상태에서 다친 A씨를 설득해 노숙인 일시보호시설에 하루 머물게 한 뒤 함께 병원 진료를 받기로 약속했다.



호남선 터미널에서 1년째 노숙생활 중인 임모씨(48)는 매주 목욕차를 찾는다고 했다. 임씨는 “비록 노숙을 하지만 그나마 씻고 살아야 사람들에게 폐를 안 끼치는 것 아니겠냐”며 “이동목욕차 덕분에 사람답게 살고 있다. 늘 감사하다”고 말했다.



방 팀장은 “목욕은 노숙인에게 제대로 된 복지서비스를 제공하기 위한 ‘마중물’”이라며 “이들이 마음을 열어 도움을 청하고 자립할 때까지 이동목욕을 계속해나갈 것”이라고 말했다.

