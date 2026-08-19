김민석 “당심과 민심, 거리 없앨 것”…‘화합 분위기’로 출발

여당 새 지도부, 부산서 첫 최고위…‘강성층 힘빼기’ 체질 개선 뜻 “화합은 일 중심으로” 강조…친청 최고위원들도 “함께 총선 승리” 최민희 “청년 최고위원 임명·의총 생중계 검토” 꺼내자 긴장감도

김민석 더불어민주당 대표가 취임 후 첫 공개 최고위원회의를 열고 “당심과 민심의 거리를 없애는 지도부가 되겠다”고 밝혔다. 강성 당원 입김에 휘둘리는 당의 체질을 개선하겠다는 의지를 내비친 것으로 보인다. 김 대표와 최고위원들은 회의 후 함께 손을 맞잡고 인사하는 등 전당대회에서 날을 세웠던 모습과 다른 화합 분위기를 보였다.



김 대표는 19일 부산 동구 민주당 부산시당에서 연 최고위원회의에서 “이번 전당대회에서는 제가 주장한 민생·실용 확장 노선이 권리당원과 대의원들의 압도적 지지를 받았다”며 이같이 말했다. 김 대표는 “노선은 명확하게 하겠다. 당원이 선택해준 노선으로 하겠다”며 “인사는 투명하게 하겠다. 능력주의로 하겠다”고 말했다. 그는 “화합은 일 중심으로 하겠다. 일하면서 하나하나 함께 합을 맞춰가겠다”며 “계파는 없다. 고려하지 않겠다”고 했다. 친정청래(친청)계 최민희·이성윤·한민수 의원이 최고위에 입성하면서 지도부 내 갈등 우려에 선제적으로 메시지를 낸 것으로 보인다. 능력주의를 강조한 것은 탕평 명분으로 친청계를 형식적으로 안배하지는 않겠다는 의도로 보인다.



김 대표는 “국민과 당원들이 보시기에 이해할 수 있는 논리와 인정할 수 있는 품격 있는 언어로 회의를 진행하겠다”고 강조했다. 전임 지도부에서 친이재명(친명)·친청계 최고위원이 공개 충돌한 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 김 대표는 “이재명 정부의 성공, 총선 승리를 위해 뭉칠 것”이라며 “내란을 극복하고 사회 부정의와 싸우겠다. 민주당은 흔들리지 않고 가겠다. 믿고 지켜봐 달라”고 했다.



이에 친청계 최고위원들도 화답했다. 최민희 최고위원은 “김 대표와 총선 승리를 위한 확장 전략에 대해 꼼꼼히 논의해 모범답안을 만들어가도록 적극적으로 노력하겠다”고 했다. 한민수 최고위원도 “전당대회에서 겪은 분열의 시간을 뒤로하고 이젠 네 분의 대통령을 사랑하는 지지자 모두를 모아낼 때”라며 “하나 된 민주당을 지켜달라는 당원들의 말씀을 가슴에 새길 것”이라고 했다.



긴장 기류도 일부 감지됐다. 최 최고위원은 김 대표에게 인사권이 있는 지명직 최고위원과 관련해 “이전 지도부도 경선 방식으로 평당원 최고위원을 선출한 바가 있으니 참고해 최고위원 한 명이 청년이었으면 좋겠다는 제안을 드린다”며 “의원총회 공개도 대표께서 같이 검토해주길 기대한다”고 말했다. 의총 생중계는 정청래 의원이 전당대회를 앞두고 주장한 바 있다. 한 최고위원은 “정청래 대표 후보 지역 사무실로 반명수괴를 운운하며 전당대회 결과에 승복하라는 조화가 배달됐다고 한다”면서 “전당대회 이후 당의 단합을 해치는 행위들은 멈춰주시길 호소드린다”고 말했다.



김 대표는 회의 후 경남 김해시 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역에서 참배하고 양산시 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령을 예방했다. 문 전 대통령은 김 대표에게 “당내 화합을 이룰 수 있도록 각별한 노력을 기울여달라”고 당부했다.



김 대표는 수석사무부총장에 친명계 재선 문진석 의원을, 민주연구원 혁신 태스크포스(TF) 단장에 친김민석계 재선 강득구 의원을 임명했다.

