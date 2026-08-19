북 “전쟁 임계점” 반응은 격했지만…메신저 격 낮추고 예의주시

관영매체 논평 통해 한·미 연합훈련 비난…지난주엔 외무성 담화 “대화 응할 환경 조성” 해석 속 훈련 축소·만남 손짓엔 입장 안 내

도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 연합군사훈련 축소 등 대북 유화 메시지를 발신했지만 북한은 19일까지 이에 호응하는 별다른 입장을 내놓지 않았다.



대신 북한은 관영매체를 통해 한·미 연합군사연습 ‘을지 자유의 방패’(UFS)와 관련해 “적들의 군사적 위협을 철저히 무력화하기 위한 우리의 자위적 권리 행사는 더욱 명백한 행동으로 표현될 것”이라고 밝혔다.



트럼프 대통령의 훈련 축소 지시와 한·미 군 당국의 움직임은 언급하지 않았다. 북한이 메시지 수위를 조절하며 상황을 예의 주시하고 있다는 분석이 나온다.



조선중앙통신은 이날 낸 논평에서 UFS를 두고 “우리 국가와 지역의 안보 환경에 가장 직접적이고 노골적인 위협”이라며 “갈수록 진화되는 적수들의 위협적 행동에는 진화된 새로운 힘으로 대응하는 것이 필요하다”고 밝혔다.



또 한·미가 올해 계획한 연습 내용, 형식, 규모 등을 거론하며 “매번 지난번과 또 다르게 위험천만한 진화를 거듭하고 있다”고 했다. 특히 유엔군사령부의 훈련 참여를 두고 “전투 기능 부활, 역할 확대에 본격적인 시동을 걸고 있는 것”이라며 “간과할 수 없는 사태 발전”이라고 했다.



통신은 “열흘 이상 광란적으로 벌어지는 연습을 기화로 가뜩이나 팽배한 조선반도(한반도) 정세는 다시 전쟁 발발 임계점을 맞고 있다”며 “조선민주주의인민공화국의 주권 안전을 침해하고 위협하는 적수들은 상시 섬멸적 보복 수단의 정조준권 안에 들어 있게 될 것”이라고 했다.



트럼프 대통령의 UFS 축소 지시와 대화 신호에 관해서는 언급하지 않았다.



한·미는 UFS 연습 기간을 줄이고, 연합 야외기동훈련(FTX)도 축소하기로 했다. 트럼프 대통령은 지난 15일 김정은 북한 국무위원장과 판문점에서 함께 찍은 사진을 SNS에 올리며 친분을 과시한 후 한·미 훈련 축소 지시 등 사흘 연속 대북 유화 메시지를 낸 바 있다.



이를 두고 북한이 논평 주체의 급을 낮추는 등 대외 메시지 수위를 조절하면서 일단 정세를 면밀히 지켜보고 있다는 분석이 나온다.



해당 조선중앙통신 논평과 관련해 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “UFS가 발표만 된 시점(13일)에는 외무성 대변인 담화로 대응했는데, 훈련이 개시되고 3일째 되는 시점에는 그보다 낮은 통신사 논평으로 격을 내렸다”며 “대화에 응할 여건·환경 조성 차원으로 읽을 수 있다”고 했다. 고유환 동국대 북한학과 명예교수는 “김 위원장은 비핵화 없이 핵 무력 고도화를 중단하는 조건으로 미국과 적대관계를 해소하고 제재를 풀 수 있다면 대화에 응할 수 있다”고 말했다.



반면 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “오히려 훈련 기간 및 그 직후 실제 군사행동으로 이어질 가능성이 높음을 시사하는 논평”이라고 해석했다.

